李灝宇對前東家吞K、熱身賽仍掛零　林家正、鄭宗哲熄火

▲李灝宇參與大聯盟春訓。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

底特律老虎台灣小將李灝宇在大聯盟春訓熱身賽中，對戰前東家費城費城人，擔任先發三壘手，但兩打數皆遭三振，熱身賽仍未開張。奧克蘭運動家捕手林家正與匹茲堡海盜內野手鄭宗哲亦獲得出賽機會，然而兩人同樣未能敲出安打，林家正仍在尋找春訓首安的契機。

李灝宇此役於3局下首度站上打擊區，面對費城人右投泰勒・菲利普斯（Tyler Phillips）。對方同一打席送出三顆 Sweeper，他無法克制揮棒慾望，最終遭到三振。5局下，他再次站上打擊區，這次對上泰勒（Kyle Tyler），結果依然是三振，吞下此役第二K。他目前在熱身賽出賽5場，共10打數未能敲安，吞下5次三振，但選到2次保送。老虎與費城人形成投手戰，最終靠著托瑞斯（Gleyber Torres）適時安打，以1比0險勝。

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運動家迎戰洛杉磯天使，林家正6局替補上陣，並在7局上獲得打擊機會，擊出三壘方向滾地球出局。9局下，他再度登場，這次擊出一壘方向滾地球，成為比賽最後一個出局數。最終運動家以0比5遭天使完封，林家正的熱身賽打擊表現仍在尋找突破點。

鄭宗哲則在海盜對戰金鶯的比賽中於8局上登場，擊出左外野飛球出局。9局上，他再度站上打擊區，但這次擊出的球同樣被中外野手接殺，2打數無安打。熱身賽至今，鄭宗哲累積8打數1安，打擊率降至.125，仍需調整狀態。海盜此役最終以5比2擊敗金鶯。

三名台將在熱身賽場上仍在尋找最佳手感，隨著春訓持續進行，他們仍有機會調整狀態，為新球季做好準備。