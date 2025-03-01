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攻城獅本土狂打鐵！高國豪僅2分進帳　下半場崩盤慘輸雲豹

▲▼攻城獅努利、高國豪；雲豹林信寬、高錦瑋。（圖／TPBL提供）

▲攻城獅高國豪。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

TPBL爐主新竹攻城獅休兵近1個月，今（1）日到桃園台啤永豐雲豹主場踢館，靠著洋將努利上半場獨攬17分，以51比54緊咬比數，未料第3節進攻大當機僅10分進帳，加上雲豹兩位國手林信寬、高錦瑋末節攜手飆外線，徹底拉開分差，攻城獅終場以82比98吞下2連敗，持續在聯盟墊底。

攻城獅與雲豹今日進行本季第4度交手，雲豹此戰少了本季場均能砍25.53分的主將克羅馬，以威廉斯搭艾吉組成雙塔應戰，團隊上半場狂抓11個進攻籃板，禁區得分強壓攻城獅。攻城獅則由洋將努利撐場，他前2節9度站上罰球線，罰進了8球，1人砍下17分，率隊以51比54緊咬比數。

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▲▼攻城獅努利、高國豪；雲豹林信寬、高錦瑋。（圖／TPBL提供）

▲攻城獅努利。（圖／TPBL提供）

但戰局在第3節發生變化，攻城獅團隊完全失去準星，此節前6分多鐘僅拿4分，單節被打出19比10的攻勢，雲豹則在林信寬、羅斯連續砍進外線帶領下，一舉將分差擴大到12分。

進入決勝第4節，林信寬開局連拿5分，隊友高錦瑋、黃鎮、羅斯等也加入飆三分的行列，雲豹憑藉單節猛砍6記外線，將分差拉大到20分以上，提前鎖定勝局，終場就以98比82輕鬆取勝，收下本季第9勝。

攻城獅下半場團隊命中率不到3成，成了最大敗筆，且此役得分全集中在3名洋將努利、克拉、米克獅身上，3人合計攻下59分，本土球員總共只得23分，當家主控高國豪8投1中僅2分進帳，本土最高分是從板凳出發的李漢昇的6分。

雲豹則以兩位中華隊國手表現最佳，林信寬繳出21分、8籃板、3助攻和3抄截；高錦瑋貢獻16分、9助攻、4籃板和1抄截。

▲▼攻城獅努利、高國豪；雲豹林信寬、高錦瑋。（圖／TPBL提供）

▲雲豹林信寬、高錦瑋。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL新竹攻城獅桃園台啤永豐雲豹高國豪林信寬高錦瑋

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