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林岳平讚孫易磊球威依舊　球隊遭完封：大家表現非常好

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

台日職棒交流賽今日在台北大巨蛋熱烈展開，統一獅與北海道火腿進行精采對決。獅隊0比3遭到火腿完封。賽後，獅隊總教練林岳平仍肯定自家選手的表現，特別是年輕選手們獲得難得的國際賽經驗。

「這場比賽派出不少年輕選手，有些在一軍經驗並不多。」林岳平表示，「這種國際交流賽的機會相當難得，即使只有一打席或一個防守機會，也希望他們盡全力面對一流選手，學習如何應戰。比賽中即使有失敗，也能成為往後繼續努力的動力。」

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他認為，其實大家都表現非常好，「前半段有攻勢，但沒有攻下分數，比較可惜是沒有適時一擊，得到分數。全場下來看到我們投手相當優異，只有兩顆失投被擊出長打而造成掉分。」

針對洋投梅賽斯的表現，林岳平給予高度評價，「這是第一次看到他在實戰比賽中的表現，兩局投球看起來控球相當穩健。」

旅日投手孫易磊今天以火腿身份登板，投1局退場，球速最快152公里。餅總觀察到，「易磊看起來有一點點疲勞，控球沒有那麼精準，但在關鍵時刻還是展現出球威，三振了林安可。」此言一出，一旁的林安可忍不住偷笑。

談到與孫易磊的對決，林安可則謙虛表示，「這是春訓的一場比賽，我們主要是想看平時訓練的東西能不能用到實戰中，就是做每天該做的事然後下去比賽。」

林安可進一步指出，「我有看他這次在資格賽的比賽，表現滿不錯的，球速也滿快。之前都沒遇到，剛好這次有機會對決，可能自己沒把握好，就被三振了。」
 

關鍵字： 棒球國際賽統一獅北海道火腿林岳平影音

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