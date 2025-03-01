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庫明加準備復出！預計板凳出發　勇士主帥盼他仿效巴特勒

▲勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士庫明加（中）即將復出。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士「前場大物」庫明加（Jonathan Kuminga）即將復出，總教練柯爾（Steve Kerr）希望他復出後不要急於求成，並希望他學習新援巴特勒（Jimmy Butler）的決策能力。柯爾表示，他很喜歡勇士目前先發組合，已經找到良好節奏，因此庫明加復出後可能先從板凳出發。

庫明加自1月5日腳踝扭傷後缺陣至今，根據《The Athletic》記者史雷特（Anthony Slater）報導，庫明加即將回歸，可能在3月4日對陣夏洛特黃蜂比賽上場。

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庫明加今夏將成為受限自由球員，自身數據與表現是談薪的關鍵。不過總教練柯爾並不希望他一回歸就過度專注於進攻端，「我最希望庫明加做到的，就是不要在回歸後給自己太大壓力，這並不是一個容易的處境，因為球隊現在表現很好，加上今年夏天還有合約要談，他會有很多事情在腦海裡，我希望讓這一切變得順利且簡單，並讓他理解，這不會一瞬間就發生。」

▲勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士庫明加（右）。（圖／達志影像／美聯社）

柯爾透露，庫明加本周已完成首次全場對抗訓練，並將在明（2）日開始的客場之旅繼續與教練組及輪替邊緣球員進行對抗訓練。柯爾還提到，自己不會急於確定庫明加在陣容中的角色，因為目前勇士的先發陣容已經找到良好節奏，這套陣容包括柯瑞（Stephen Curry）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、穆迪（Moses Moody）、巴特勒、格林（Draymond Green），柯爾強調他非常喜歡這套先發組合。

柯爾說，本周他安排庫明加參與一場影片分析課，他們不僅觀看了庫明加之前的比賽片段，還研究了新援巴特勒的打法，柯爾表示，「我認為巴特勒是他（庫明加）最應該效仿的球員。」

▲勇士巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯爾認為巴特勒是庫明加該仿效的對象。（圖／達志影像／美聯社）

柯爾特別希望庫明加學習巴特勒的決策能力，他強調巴特勒的特點在於穩定的基本功與冷靜的判斷，而這正是庫明加需要加強的部分。

「巴特勒的特別之處在於他不會刻意去做特別的事，他只是打著最基本的籃球，一直做出正確的決定，他幾乎不失誤，總是一次又一次地做出簡單且正確的選擇。」柯爾接著說，「我希望庫明加也能學到這些，你知道的，他身體素質太過出色了，對於天賦異稟的球員來說，做決策反而是最困難的，因為他們擁有太多選擇。」

柯爾進一步解釋說，當庫明加進攻籃框時，如果沒有好的出手機會，他應該學會冷靜下來，跳步停球，然後傳球給隊友，這就是一個很棒的籃球選擇。柯爾也提到，他認為巴特勒之所以能無縫融入勇士，很大程度上是因為他的籃球智商很高。

關鍵字： NBA庫明加柯瑞巴特勒柯爾勇士

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