奧蘭多大鎖左膝「滑車」受傷！無限期缺陣　魔術少他25場17敗

▲魔術後場大鎖薩格斯左膝滑車受傷。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

魔術後場大鎖薩格斯（Jalen Suggs）1月初出現「無碰撞」倒地傷勢，球團原先期待他能夠盡快健康回歸，為進攻乏力的球隊帶來一些活力，但這個希望已經破滅。魔術今（1）日宣布，薩格斯因左膝滑車（trochlea）受傷，將無限期缺陣，球隊正在制定治療計畫。

自薩格斯倒下後，魔術25場比賽中輸掉了17場。他在1月4日對陣多倫多暴龍的比賽中因背部痙攣退場，之後僅出賽過1次。

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滑車是股骨遠端（大腿骨靠近膝蓋的部分）的一個凹槽，負責引導髕骨（膝蓋骨）在膝關節運動時穩定滑動。如果滑車受傷，可能會影響髕骨的運動軌跡，導致膝蓋不穩定、疼痛或活動受限，這對運動員來說是嚴重的問題，因為膝關節的穩定性和靈活性對於跑動、跳躍和變向至關重要。

▲魔術薩格斯（左）。（圖／達志影像／美聯社）

這對於薩格斯和魔術來說無疑是沉重的打擊，球隊本就急需更多進攻火力。自班凱羅（Paolo Banchero）和華格納（Franz Wagner）回歸後，魔術隊的進攻效率依舊僅排名聯盟倒數第2，2人三分命中率也只有約30%。

薩格斯雖然生涯三分命中率31%，但本賽季他場均能貢獻16分，是隊內除了班凱羅、華格納之外，唯一場均得分上雙的球員。自去年11月以來，班凱羅、華格納、薩格斯3人僅同場比賽過1次。