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恩比德恐需進行「駭人手術」休養1到2年？費城簽前湖人首輪新秀

▲▼七六人一哥恩比德、熱火士官長巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人一哥恩比德整季報銷。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

七六人一哥恩比德（Joel Embiid）確定因左膝傷勢，賽季提前報銷。《費城問詢報》報導，這位2023年MVP可能需要進行半月板移植手術，甚至是聽起來相當駭人的骨切除術。運動醫學專家薩特爾（Brian Sutterer）表示，若恩比德接受軟骨或半月板移植，他恐需1到2年的時間來恢復。

本季僅出賽19場的費城頭牌恩比德今（1）日宣告報銷，運動醫學專家薩特爾直言，「半月板撕裂與部分切除手術，對於身材高大的運動員來說，遠遠稱不上『普通』，尤其是長期進行高強度衝擊運動的球員，這樣的發展並不令人意外。」

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▲▼七六人一哥恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人一哥恩比德本季曾再次遭受顏面骨折。（圖／達志影像／美聯社）

薩特爾還說，「如果我們未來幾天或一周內，聽到恩比德要接受軟骨或半月板移植手術，請不要驚訝。不清楚他們目前還有什麼方案可以選擇，而這種手術通常需要1到2年的時間來恢復。」

《費城問詢報》更報導，這位讓「眼眶骨折」和「舟狀骨骨折」成為費城體育詞典中常見詞彙的76人球星，可能很快會再新增幾個醫學名詞：半月板移植、低劑量放射治療，甚至是聽起來相當駭人的骨切除術，也就是打斷髖骨來重新調整關節壓力。

▲▼七六人一哥恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

▲醫學專家表示，恩比德可能會接受軟骨或半月板移植手術。（圖／達志影像／美聯社）

一名消息來源表示，「這些手術方式在一般情況下屬於『激進治療』，特別是考慮到恩比德的傷勢本應是一次普通的手術與復健，卻意外發展至此。」

費城目前以20勝38負排在東區第12，依照目前的情況，他們連附加賽都打不進去。不過七六人今日仍進行小補強，根據《ESPN》的消息，他們與前湖人首輪新秀胡德-希菲諾（Jalen Hood-Schifino）簽下雙向合約。

21歲的胡德-希菲諾來自印第安納大學， 2023年在NBA選秀中以首輪第17順位被湖人相中。來到洛城後，他僅替湖人打了23場比賽，主要在G聯盟出賽。他去年3月進行椎間盤切除手術，今年2月成為唐西奇（Luka Doncic）與戴維斯（Anthony Davis）「震撼交易」中的籌碼，他被送到爵士後很快被釋出，如今他將成為七六人的一員。

關鍵字： NBA七六人恩比德湖人胡德-希菲諾

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