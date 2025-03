恩比德恐需進行「駭人手術」休養1到2年？費城簽前湖人首輪新秀

▲七六人一哥恩比德整季報銷。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

七六人一哥恩比德(Joel Embiid)確定因左膝傷勢,賽季提前報銷。《費城問詢報》報導,這位2023年MVP可能需要進行半月板移植手術,甚至是聽起來相當駭人的骨切除術。運動醫學專家薩特爾(Brian Sutterer)表示,若恩比德接受軟骨或半月板移植,他恐需1到2年的時間來恢復。

本季僅出賽19場的費城頭牌恩比德今(1)日宣告報銷,運動醫學專家薩特爾直言,「半月板撕裂與部分切除手術,對於身材高大的運動員來說,遠遠稱不上『普通』,尤其是長期進行高強度衝擊運動的球員,這樣的發展並不令人意外。」

▲七六人一哥恩比德本季曾再次遭受顏面骨折。(圖/達志影像/美聯社)

薩特爾還說,「如果我們未來幾天或一周內,聽到恩比德要接受軟骨或半月板移植手術,請不要驚訝。不清楚他們目前還有什麼方案可以選擇,而這種手術通常需要1到2年的時間來恢復。」

《費城問詢報》更報導,這位讓「眼眶骨折」和「舟狀骨骨折」成為費城體育詞典中常見詞彙的76人球星,可能很快會再新增幾個醫學名詞:半月板移植、低劑量放射治療,甚至是聽起來相當駭人的骨切除術,也就是打斷髖骨來重新調整關節壓力。

▲醫學專家表示,恩比德可能會接受軟骨或半月板移植手術。(圖/達志影像/美聯社)

一名消息來源表示,「這些手術方式在一般情況下屬於『激進治療』,特別是考慮到恩比德的傷勢本應是一次普通的手術與復健,卻意外發展至此。」

