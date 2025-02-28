平鎮蔡辰瀧球速提升5公里！MVP獻給天上的雙親　想打職棒改善家境

▲平鎮蔡辰瀧奪MVP。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽28日進行冠軍戰，平鎮高中高二投手蔡辰瀧後援4.2局，被敲出4支安打，送出4次三振，失2分，成功幫助平鎮守住勝利，奪下冠軍。他也獲頒大會MVP，希望將這場勝利獻給天上的父母。

本場比賽，由劉任右先發2.1局後退場，蔡辰瀧接替登板，但上場後先是投出連續保送，隨後又被敲出安打。不過，他迅速穩定情緒，接連解決8名打者，直到第7局才出現亂流失分。他表示：「壓力一定有，但我慢慢調適，從比賽中找到投球樂趣，專注於內容，並對自己有信心。」

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其實，蔡辰瀧在16強戰對上高苑時，就曾擔任關鍵後援，在延長賽中守住最後一道防線。他透露：「如果論重要性，對高苑的比賽至關重要，而這場冠軍戰則帶來巨大壓力，因為我們距離冠軍只差最後一步。教練曾說，我們在這屆賽事並不被看好，因此也想證明自己。」

第7局遭對手狙擊掉2分，讓比分縮小至1分差，他坦言當時自己「想太多」，這是未來需要修正的地方。「很感謝隊友完成雙殺幫助我們守住勝利。我相信教練的配球策略，按照捕手要求的位置投球。」

談及自身的成長，他認為球速的進步是關鍵之一，從暑假的143公里提升到目前最快148公里，半年內進步5公里。他特別請體能教練加強重訓，也調整了投球機制，希望藉此提升身體素質，進一步增強投球威力。雖然他是投打兼修的「二刀流」球員，但他坦言自己更喜歡擔任投手，然而如果打擊也能發揮，將能獲得更多機會。

「這場勝利想獻給家人和所有幫助過我的人，特別是天上的爸爸、媽媽。」蔡辰瀧的父親在他年幼時因車禍過世，母親則在他剛升小學時因癌症離世，從小由阿公扶養長大。「爸爸曾經與我約定要打棒球，但他還沒看到我踏上球場就離開了。」如今，他以職棒為目標，希望未來能改善家裡的經濟狀況，也讓已故的雙親為他感到驕傲。

總教練吳柏宏補充道，大家知道他的家境狀況，都相當幫助他，而他也很懂得感恩，有禮貌且守規矩，平鎮美食「新埔板條」也免費供應餐食。投手教練羅健銘則說，他球路有曲球、滑球擊變速球，滑球130公里速度不快，但下墜幅度大有角度。變速球若再精進，也會很有威力。他需要修正的是，第一局會出狀況，但後續都能回穩。