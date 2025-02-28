平鎮蔡辰瀧後援好投奪第六冠　1分差獲勝阻擋穀保三連霸

▲平鎮高中。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽28日進行冠軍戰，平鎮高中以6比5險勝穀保家商，成功阻止對手完成三連霸，也奪下隊史第六座冠軍。

比賽開局，穀保家商在1局上靠著劉承佑安打開路，並因對方發生失誤與投手暴投，率先攻下1分。不過，平鎮在1局下立刻反撲，江庭毅敲出二壘安打助隊超前，取得2比1領先。2局下，平鎮由高宥軒安打發動攻勢，滾地球推進後，對方暴投再送1分，將比數擴大為3比1。

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穀保在3局上展開反擊，張乙安與陳宸杰相繼敲出二壘安打，各帶回1分，將比數追成3比3平手。比賽來到6局下，穀保第二任投手楊辰浩出現控球亂流，滿壘後接連兩次四壞保送讓對手攻下2分，隨後換上王銘賢後，又因投手犯規再失1分，平鎮拉開至6比3。

7局上，穀保展開最後反攻，劉承佑擊出穿越防線的安打，葉弘仁的中外野飛球因守備失誤形成二壘安打，跑者趁機回本壘得分。張乙安再補上一支安打，幫助球隊追回1分。然而，平鎮投手蔡辰瀧及時回穩，二壘手的關鍵接殺更是幫助球隊完成雙殺，最終成功守住勝利。

賽後，平鎮總教練吳柏宏表示，此役安排劉任右先發，主要是因為穀保的左打者較多，但也事先設定若有狀況，將立刻換上蔡辰瀧，這與16強戰面對高苑的比賽策略相同。他也稱讚蔡辰瀧狀況越來越好，在比賽中逐漸找到變化球的好球帶，搭配直球後讓對手難以掌握，是本場勝利的最大功臣，也獲選為大會MVP。

吳柏宏也提到，平鎮與運動科學團隊合作，並由投手教練羅健銘指導，不僅蔡辰瀧，整體投手群都有明顯進步，希望未來能持續合作。他同時指出，第六局與第七局雙方的中外野手皆發生狀況，這與本屆賽事多數球員大賽經驗較少有關，因此教練團持續給予球員鼓勵，幫助他們穩定心態。

本屆木棒聯賽，平鎮高中吞下兩場敗仗，這在近年來相當少見，吳柏宏坦言，這是他接手執教後首次遇到這種情況，因此希望球員能避免吞下第三敗，也很高興他們在最後一場比賽展現最佳表現。他最後也感謝學校的支援，以及贊助企業聯新醫院、穎台科技等對球隊的長期支持。