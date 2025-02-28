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新庄剛志驚嘆台北大巨蛋在市中心 ：歌舞伎町巨蛋！

▲▼ 北海道火腿交流賽賽前記者會-新庄剛志。（圖／記者黃克翔攝）

▲北海道火腿交流賽賽前記者會-新庄剛志。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／台北報導

日本火腿隊27日抵達台灣，準備迎戰統一獅與中信兄弟交流賽。新庄剛志監督率領球隊抵達桃園國際機場時，約100名台灣媒體與棒球迷熱情迎接，其中不少球迷身穿日本武士隊球衣或攜帶火腿隊周邊商品，並上前索取簽名，現場氣氛熱烈。

首度踏上台北大巨蛋 新庄驚嘆場館位置

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抵台後，火腿隊隨即前往台北大巨蛋進行全隊練習。這座去年落成的全新場館讓新庄監督印象深刻，尤其是其位於市中心的地理位置，讓他驚訝直呼，「原本以為會像北廣島那樣在郊區，結果車上有人說『快到了』，我心想『咦？在哪裡！？』，然後發現它居然就在這麼熱鬧的地方。

「就像日本歌舞伎町裡有一座『歌舞伎町巨蛋』一樣，實在是太厲害了！」新庄讚嘆說道。

▲▼ 新庄剛志帶隊來台，球迷熱情接機 。（圖／悍創提供）

▲ 新庄剛志帶隊來台，球迷熱情接機 。（圖／悍創提供）

憂心白色座椅影響視線 但人工草皮大讚「很柔軟」

然而，新庄監督也發現球場內白色座椅可能影響外野手判斷飛球，他表示，「座椅和球的顏色很像，接飛球時視線會受影響。如果水谷君守中外野，可能會被球砸到（笑）。」

他進一步補充，「這樣的設計可能是為了讓球場即使沒坐滿，也看起來像有很多觀眾在場，但對外野手來說，真的很不容易。」

儘管如此，他仍稱讚台北大巨蛋的人工草皮十分柔軟，比起某些場地的人工草皮更好適應，「踩起來的感覺很舒服！」這場異地挑戰賽，對於日本火腿隊來說不只是與台灣球隊的交手，也是一次全新的場地適應考驗。

比賽將於3月1日開打，火腿隊首戰統一獅，派出台灣右投孫易磊先發，2日對戰中信兄弟則由王牌伊藤大海掛帥。統一獅、中信兄弟則分別推出梅賽斯、德保拉應戰。

關鍵字： 火腿隊台灣新庄棒球交流賽

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