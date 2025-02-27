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半年內兩場完封勝！穀保張乙安自評兩種「武器」奏效　拚U18國手

▲▼高中木棒聯賽，穀保、東體。（圖／學生棒聯提供）

▲高中木棒聯賽，穀保張乙安（左）與捕手邱宥得（右）搭檔達成完封勝。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

穀保家商高二投手張乙安在高中木棒聯賽四強戰展現壓制力，率隊以3比0完封台東體中。他獨挑大樑，投滿7局僅被敲2支安打，送出7次三振，僅1次保送，成為球隊晉級冠軍戰的關鍵人物。

張乙安在木棒聯賽第四階段開打前便接獲通知，將於四強賽擔任先發，他表示：「賽前有特別觀察東體的比賽，分析比較擅長打擊的打者，做好投球策略。」自評本場變速球與指叉球表現不錯，但仍對細節有所檢討：「投球時重心有點偏高，手擺的位置也比較後面。」

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儘管單場飆出7次三振，他仍強調：「還是要靠守備幫忙，沒有刻意追求三振，直球與變化球的比例大約各占一半。」身為「二刀流」球員，張乙安在每個階段皆有投球紀錄，並幫助球隊拿下勝利。此役前五局雙方互交白卷，他則專注於本分：「就是把投球工作顧好，並鼓勵隊友多爭取分數。」

去年黑豹旗8強賽曾對南英商工繳出完封勝，當時以94球投完7局，僅被敲1安打，奪8次三振、有2次四死球保送，無失分。這次更在木聯四強賽獨挑大梁。當比賽進入關鍵時刻，他展現全力求勝的企圖心：「這場比賽的求勝心比以往更強烈，有了上次的經驗，這次更有信心拼完封。」

本場賽事，他與U18代表隊投手陳世展同場較勁，對此他坦言：「這讓我更想挑戰今年的中華隊！」

關鍵字： 木棒聯賽張乙安完封勝穀保家商台東體中

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