親曝拒絕回勇士原因！　杜蘭特：賽季中轉隊不合理

▲太陽一哥杜蘭特在交易截止日前差點被交易。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

2025年NBA季中交易多達9位全明星球員換隊，太陽一哥杜蘭特（Kevin Durant）差點成為第十人。據傳太陽原先打算把杜蘭特送回勇士，但杜蘭特不肯，主因是他認為在賽季中轉隊不合理。

太陽原本想透過交易得到巴特勒（Jimmy Butler），卻發現無法用畢爾（Bradley Beal）的合約來匹配薪資，因此他們曾考慮透過三方交易讓杜蘭特回到金州勇士，並換來巴特勒。

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但杜蘭特表示他不想回勇士，交易因此破局，勇士後續轉而交易來巴特勒。杜蘭特近日在前隊友格林（Draymond Green）的播客節目《The Draymond Green Show》中談到此事，被問到是否希望在太陽結束生涯時，杜蘭特表示，「我只想按照自己的方式結束職業生涯，這才是重點。」

▲勇士時期杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

據傳太陽在交易談判期間並未主動告知杜蘭特，這讓他相當不滿，而對於為何拒絕回勇士，杜蘭特的回答很直接，「我不想在賽季中轉隊，況且像我這種級別的球員，交易成本很高，任何球隊要在賽季中換來我，都得付出巨大代價，並不合理。」

杜蘭特接著說，「我理解球隊為什麼想交易我，這就是生意。但就我來看，這對雙方來說都沒意義，還不如先把這個賽季打完，等休賽期再來決定。」

▲勇士時期杜蘭特（左）、柯瑞（右）。（圖／達志影像／美聯社）

杜蘭特堅持把本季打完，他強調目前仍全心投入在效力太陽，「既然我們這賽季沒有遭遇重大傷病，我就想堅持到底，看看我們能做到什麼，我承諾過我的教練和隊友，我要履行這個承諾。」