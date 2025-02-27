七六人8連敗　喬治宣布停更《Podcast P》挽救賽季

▲喬治宣布停更個人播客節目。（圖／翻攝自X／@TheDunkCentral）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

七六人近期遭遇8連敗，陣中明星前鋒喬治（Paul George）宣布將停更他的播客節目《Podcast P with Paul George》，以專注於提升自己的身心狀態，幫助球隊挽救賽季。

喬治在最新一期的節目宣布要暫停錄製《Podcast P with Paul George》，主因是七六人本季戰績不如預期，他希望賽季下半階段能專注在球場，「毫無疑問，這個賽季到目前為止並非我們最初的設想，我剛簽約費城時，目標就是為這裡的球迷帶來一座總冠軍，這一點沒有改變，我仍然對此保持信心。」

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喬治接著說，「話雖如此，我想讓《Podcast P》的聽眾知道，在今天與霍華德（Dwight Howard）的訪談結束後，我將暫時停止播客，專注於調整身體狀態和心理狀態，幫助球隊努力達成我們的目標，全力衝刺賽季，爭取競爭總冠軍的機會。」

▲七六人喬治（右）本季狀態不佳。（圖／達志影像／美聯社）

喬治透露目前只是暫停錄製，未來會讓節目復播，「老實說，我也很想回到跟兄弟們一起現場錄節目的狀態，這也是我決定暫停的原因之一，我期待著能和夥伴們再度聚在一起，像當初創立這個播客時一樣回到我們的初心，所以之後我們一定會回來，請大家持續關注，在這段期間，希望大家一切順利。」

喬治自2023年效力洛杉磯快艇時便開始經營播客，但隨著他從快艇轉戰七六人，球隊和個人的表現都不盡如人意。本賽季至今，喬治出戰38場比賽，場均16.2分、5.2籃板、罰球命中率81.3%均創下自2015年以來的最低紀錄，當年他正是從嚴重腿傷中復出。此外，本季他還因膝蓋和手指傷勢缺席了多數比賽。