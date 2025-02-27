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山本由伸熱身賽最速155！但挨兩轟失3分　道奇教頭點出課題

▲山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊的山本由伸投手於27日（台灣時間）在對釀酒人隊的熱身賽中擔任先發。山本投了54球，被敲4支安打，包含2發本壘打，失掉3分後被換下場。雖然他的最快球速達到了96英里（約155公里），但這場比賽的表現仍有待改進，迎接開幕戰似乎還有課題。

山本在第一局面對打者時，雖然一出局後被擊出安打，但隨後成功解決後續打者，無失分。第二局，山本面對右打者卡普拉（Vinny Capra）時，被擊出中外野陽春本壘打，接著在2出局後，因為四壞球讓對方跑者上壘，隨後又被擊出一支適時二壘安打，這一局失掉了2分。第三局，他再次被米契爾（Garrett Mitchell）擊出中外野陽春彈，對下一打席，經過11球的纏鬥，他再度送出四壞球，隨後被換下場。

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對於這場比賽，山本表示：「我覺得能夠堅持投球是好的，不過還是打出了幾支安打和本壘打，這對我來說是個挑戰，接下來的比賽中我會努力提升狀態。」

而道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）則對山本的表現給予高度評價，稱：「對於山本來說，今天我們想做的事他都完成了。他投了3局，雖然被擊出了本壘打，而且他的指叉球效果不大，但整體來看，這對他接下來的發展是有幫助的。」

關鍵字： 山本由伸道奇熱身賽投手比賽

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