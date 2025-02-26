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林昀儒當空中飛人力挺中華隊　見證12強冠軍、晉級WBC被讚福星

▲▼台灣桌球一哥林昀儒昨日現身大巨蛋力挺中華隊 。（圖／翻攝自Facebook／愛爾達體育家族）

▲台灣桌球一哥林昀儒昨日現身大巨蛋力挺中華隊 。（圖／翻攝自Facebook／愛爾達體育家族）

記者游郁香／綜合報導

中華隊昨（25）日與西班牙進行附加賽，力拚經典賽門票，台灣桌球一哥林昀儒也現身台北大巨蛋力挺中華隊，被轉播鏡頭拍到。值得一提的是，小林23日才在中國深圳打完亞洲盃銅牌戰，24日下午就趕到日本打T聯賽，25日又到大巨蛋觀戰，有球迷驚呼，「小林同學是飛機超人嗎？」

林昀儒上周在亞洲盃一路殺入4強，儘管23日銅牌戰敗給新科球王林詩棟，以第4名作收，仍締造個人亞洲盃最佳成績，並取得澳門世界盃參賽資格。隔天，小林就飛到日本參加T聯賽，幫助木下東京逆轉擊敗靜岡玉石，取得今年首勝。

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▲▼台灣桌球一哥林昀儒去年到場觀看12強金牌戰 。（圖／翻攝自IG）

▲台灣桌球一哥林昀儒去年到場觀看12強金牌戰 。（圖／翻攝自IG）

林昀儒昨日則被鏡頭捕捉到，他坐在大巨蛋的觀眾席替與西班牙進行生死戰，爭奪最後一張經典賽門票的中華隊應援。小林3天奔波3地，有人驚呼，「小林同學是飛機超人嗎？每天都在飛。」看到台灣好手挺台灣好手，球迷們覺得心暖暖，還有人提到，「辣個見證中華隊取得12強冠軍和WBC正賽資格的國民金孫，林昀儒你是福星。」

中華隊去年11月24日在東京巨蛋爭12強金牌時，林昀儒那周剛好在日本參加福岡總決賽，得以到場親眼見證台灣登上世界冠軍，當時小林還出現在本土饒舌團體「玖壹壹」團長春風的IG限時動態中。

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