徐若熙飆158公里讓大聯盟記者驚艷　「MLB球隊會有興趣」

▲中華隊王牌徐若熙 。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

中華隊王牌徐若熙因下半身緊繃，未能在資格賽首戰登板，不過他在生死戰扛起關鍵中繼的角色，投3.1局飆出5次三振，替中華隊穩住領先局面，大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）看到徐若熙投出近158公里的球速相當驚艷，「不得不說，大聯盟球隊可能會對徐若熙產生濃厚興趣。」

在中華隊與西班牙的生死戰開打前，克萊爾就高度關注這一戰，並要大家「設好鬧鐘」，在比賽進行時，他也持續在社群媒體X上解說戰況，當他看到宋晟睿1局下的飛撲接殺美技時就表示，「如果中華隊能守住這場比賽的勝利，那就要感謝右外野手宋晟睿。」

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克萊爾指出，宋晟睿的美技成功終結西班牙的攻勢，並讓一、三壘的跑者殘壘，「如果這球沒接到，西班牙可能會一路跑回來得分。」他也提到， 中華隊2局錯失早早奠定勝局的機會，僅再添1分，張育成遭到三振，不過沒揮擊的那一球似乎是壞球。

▲中華隊王牌徐若熙 。（圖／記者李毓康攝）

中華隊王牌徐若熙的中繼表現，也讓克萊爾相當驚艷，「不得不說，大聯盟球隊可能會對中華隊23歲（實際為24歲）投手徐若熙產生濃厚興趣。他的速球來到98英里（約157.72公里），並且在中華職棒展現出優異的控球與三振能力，應該會吸引不少球探關注。」

徐若熙昨晚在4局下登板，繳出3.1局投球，僅被敲3支安打，失1分，送出2次保送，奪下5次三振的好表現。

中華隊最終以6比3力退西班牙，搶下最後一張經典賽門票，克萊爾認為，雖然西班牙跑者不斷上壘，但中華隊始終能夠化解危機，「整場比賽看下來，感覺中華隊一直掌控節奏。」