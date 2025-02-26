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「新黃金世代」崛起！球評點名投打4新星亮眼　備戰2026關鍵曝

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界棒球經典賽中華隊在分組賽經歷1勝2敗的挫折，但在附加賽擊敗西班牙，順利取得2026年東京會內賽門票。未來中華隊將面臨更嚴峻的挑戰，球評陳師正接受《ETtoday新聞雲》訪問時，分析本次系列賽的投打關鍵，並點名未來台灣棒球人才庫充滿希望，包含年輕的旅外投手孫易磊與林維恩，還有兩位首次在一級國際賽亮相就成攻守關鍵的王博玄與宋晟睿，都有望成為未來國家隊的可用之兵。

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▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，張育成。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，張育成。（圖／記者李毓康攝）

本次賽事，中華隊投手群表現可圈可點，撇除首戰失分崩盤的問題，陳師正分析：「首戰的關鍵點在於四到五個集中打席的失投，導致大量失分，未來只要提升控球的細膩度，即可有效改善。」

打擊方面，考量到職棒賽季初期打者通常較慢進入比賽節奏，本屆中華隊攻擊連貫性不足的情況仍屬合理，但未來若在相同時期參賽，可提前進行更完善的進攻準備。此外，「國防部長」張育成在本屆賽事依舊扮演攻擊核心角色，與2023年經典賽時同樣功不可沒。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，宋晟睿。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，宋晟睿。（圖／記者李毓康攝）

本屆經典賽資格賽與去年12強冠軍陣容大不相同，但陳師正認為，從長期發展來看，這才是健康的人才庫循環。他指出：「此次比賽中，包括曾峻岳、李東洺、呂詠臻等投手都表現出色，證明本土投手的養成正在進步。」

此外，孫易磊、林維恩等年輕投手的表現亮眼，被視為台灣棒球的「新黃金世代」，未來勢必成為國家隊的重要戰力，令人期待。

除了投手群，陳師正也特別點名王博玄與宋晟睿，認為這兩名選手在攻守兩端都有精彩表現，是這次晉級會內賽的功臣要角。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，孫易磊。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，張育成。（圖／記者李毓康攝）

「他們擁有高安打率，並且具備優秀的跑壘速度，這正是高強度競技棒球賽事中，決定勝負的關鍵要素。」陳師正進一步表示，這次比賽再次驗證了國家隊選材的多元化策略，並強調：「從12強到資格賽，我們都應該相信教練團的專業決策。」

最後，陳師正看好台灣仍有許多年輕且極具潛力的棒球選手，並建議各界應積極投入資源，協助球員成長。「備戰2026年經典賽正賽，各界不妨提供更多實際資源挹注，例如運動營養、訓練的軟硬體提升等，讓球員獲得最完善的準備。我們應該帶著正向期待，為每一代的新中華隊及所有選手們加油打氣！」

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，林維恩。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，林維恩。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 棒球中華隊陳師正台灣2026

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