台灣球迷傳鬧版「西班牙三壘手」：謝謝你　緊急關閉

▲西班牙隊三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnación）因失誤痛失2分。（圖／翻攝X／@WBCBaseball）

記者葉國吏／綜合報導

中華隊擊敗西班牙，西班牙隊三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnación）連續兩次暴傳失2分，讓恩卡納西昂當場懊悔哭了，賽後恩卡納西昂還關閉IG，據傳是因為有台灣球迷前去留言嘲諷。

中華隊前5局雖領先，但沒能拉開差距，戰況依舊相當膠著，6局上半，當時中華隊3比2，在陳文杰安打盜壘後，西班牙三壘手恩卡納西昂意外連2次暴傳，讓中華隊無須揮棒就追加2分，將比數拉開到5比2。這兩次「致命失誤」讓身為前年歐錦賽MVP的恩卡納西昂崩潰痛哭，這也是比賽的轉折點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友傳訊到恩卡納西昂的IG。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

臉書《爆廢公社》也有許多網友貼出恩卡納西昂流淚的照片寫道「謝謝你帶給我們美好的回憶」、「台灣謝謝你」、「他是台灣的英雄」、「我以為在看重播欸」、「三壘手我知道你的壓力大，但也謝謝你的失誤讓我們得分」。

▲恩卡納西昂傳出被台灣球迷鬧版。（圖／翻攝網路）

不過另外也有網友透露恩卡納西昂的IG帳號賽後也改為私人，對此有網友說「看到有人跑到西班牙三壘手的版上鬧，選手被弄到關版。拜託一下各位，贏球可以開心，但真的沒必要去對方傷口灑鹽，保持風度不難吧。」

▼恩卡納西昂IG改成私人未公開。（圖／翻攝IG）