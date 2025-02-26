西班牙三壘手失誤暴哭！中職1球星中槍　失誤糗事被翻出

▲西班牙隊三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnación）失誤感到懊悔。（圖／翻攝X／@WBCBaseball）

記者葉國吏／綜合報導

中華隊擊敗西班牙取得經典賽門票，其中西班牙隊三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnación）連續兩次暴傳失2分，讓恩卡納西昂當場懊悔哭了。這一幕讓許多球迷想到台灣一位職棒球星。

中華隊前5局雖領先，但沒能拉開差距，戰況依舊相當膠著，6局上半，當時中華隊3比2，在陳文杰安打盜壘後，西班牙三壘手恩卡納西昂意外連2次暴傳，讓中華隊無須揮棒就追加2分，將比數拉開到5比2。這兩次「致命失誤」讓身為前年歐錦賽MVP的恩卡納西昂崩潰痛哭，這也是比賽的轉折點。

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恩卡納西昂痛哭的畫面不斷重播，讓許多台灣球迷「開心又難過」，也有人看到這幕想到富邦悍將球星蔣智賢。蔣智賢2016年效力中信兄弟時，也曾在中職冠軍賽G4，對上義大犀牛（富邦悍將前身）時鎮守三壘，結果他竟然出現3個守備瑕疵，白白送走分數。

沒想到這次因西班牙的失誤，讓許多球迷又想到這過往，紛紛湧入該段YouTube影片朝聖簽到，「看完西班牙版的三壘蔣，再回來看正版的」、「一定很多人都是看完2025資格賽回來朝聖ㄉ」。