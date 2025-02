西班牙三壘手失誤暴哭！中職1球星中槍　失誤糗事被翻出

▲西班牙隊三壘手恩卡納西昂(Wander Encarnación)失誤感到懊悔。(圖/翻攝X/@WBCBaseball)

記者葉國吏/綜合報導

中華隊擊敗西班牙取得經典賽門票,其中西班牙隊三壘手恩卡納西昂(Wander Encarnación)連續兩次暴傳失2分,讓恩卡納西昂當場懊悔哭了。這一幕讓許多球迷想到台灣一位職棒球星。

中華隊前5局雖領先,但沒能拉開差距,戰況依舊相當膠著,6局上半,當時中華隊3比2,在陳文杰安打盜壘後,西班牙三壘手恩卡納西昂意外連2次暴傳,讓中華隊無須揮棒就追加2分,將比數拉開到5比2。這兩次「致命失誤」讓身為前年歐錦賽MVP的恩卡納西昂崩潰痛哭,這也是比賽的轉折點。

恩卡納西昂痛哭的畫面不斷重播,讓許多台灣球迷「開心又難過」,也有人看到這幕想到富邦悍將球星蔣智賢。蔣智賢2016年效力中信兄弟時,也曾在中職冠軍賽G4,對上義大犀牛(富邦悍將前身)時鎮守三壘,結果他竟然出現3個守備瑕疵,白白送走分數。

沒想到這次因西班牙的失誤,讓許多球迷又想到這過往,紛紛湧入該段YouTube影片朝聖簽到,「看完西班牙版的三壘蔣,再回來看正版的」、「一定很多人都是看完2025資格賽回來朝聖ㄉ」。

Team Chinese Taipei adds to their lead after back-to-back errors by Team Spain. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/JPYmOs6wrM