「配讓投手舒服的球」　蔣少宏蹲捕大功臣曝心聲

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，蔣少宏。（圖／記者李毓康攝）



記者楊舒帆／台北報導

經典賽資格賽主戰捕手蔣少宏連蹲四場功不可沒，25日關鍵殊死戰，攻守俱佳還兩度成功觸擊。不少投手提及，蔣少宏用肢體語言讓投手感到安心，也會在關鍵時刻喊暫停，他表示，「其實利用投手最有自信的球，不管是什麼球，先拿好球，然後告訴他們不用害怕失敗，相信自己有好的結果，用一些肢體動作，配他最舒服的球路去攻擊好球帶。」

莊陳仲敖首局遭安打狙擊，蔣少宏坦言，「可能是因為他在美國沒有享受過那麼多人吶喊，過程中有點緊張，賽前也做了滿多準備，我覺得可能準備過頭了，有點緊繃，他賽前跟我說，要讓我們見識到在場上不一樣的他，結果他今天好像差一點點，但我覺得過程中還不錯，也是盡力去丟好每一顆球，差一點就可以很帥了，差一點。」

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關鍵6局上，蔣少宏、宋晟睿連續兩次短打，讓西班牙三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnación）自責落淚。談到此戰術，蔣少宏表示，「老實說這個短期賽事，我想說用我最基本功可以貢獻球隊，推進也是幫助球隊，因為打不一定安打，想說下一棒很厲害，想辦法把前一個打者送到下一個壘包，然後製造得點圈，讓大家更有機會拿下分數。」

談到團隊在這次經典賽資格賽，他說，「老實說雖然之前2場是輸球，但是我們過程中我覺得沒有表現不好，大家打的紮實度滿好的，只是運氣不好，球落在人家手套裡面，比較可惜的地方，今天大家把團隊意識發揮到最大，犧牲小我、完成大我的感覺，一個接著一個的感覺滿棒的。」

接替徐若熙登板，一度面對滿壘危機，孫易磊連2K化解，蔣少宏說，「我也沒有跟他講話，因為他最好的那顆球我就一直用，前面他直球可能，投手丘有點不適應，我有上去提醒他用他最好的球解決第一個打者。至於最後一個打者，我們前面很多變速球，我就試試看直球，感覺不錯就直球到底了不要造成自己困擾，他的優勢就是直球，用他的優勢解決每一個打者。」

最後9局下，曾峻岳登板關門，蔣少宏還原當下，「其實曾峻岳上來第一個打者解決之後，就覺得比較輕鬆了，因為不會有太多負面情緒，因為我們領先3分，即使被打全壘打也是2分，過程中不要擠壘。」

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖(右)與蔣少宏(左)。（圖／記者李毓康攝）