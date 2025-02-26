運動雲

>

「配讓投手舒服的球」　蔣少宏蹲捕大功臣曝心聲

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，蔣少宏。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，蔣少宏。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

經典賽資格賽主戰捕手蔣少宏連蹲四場功不可沒，25日關鍵殊死戰，攻守俱佳還兩度成功觸擊。不少投手提及，蔣少宏用肢體語言讓投手感到安心，也會在關鍵時刻喊暫停，他表示，「其實利用投手最有自信的球，不管是什麼球，先拿好球，然後告訴他們不用害怕失敗，相信自己有好的結果，用一些肢體動作，配他最舒服的球路去攻擊好球帶。」

莊陳仲敖首局遭安打狙擊，蔣少宏坦言，「可能是因為他在美國沒有享受過那麼多人吶喊，過程中有點緊張，賽前也做了滿多準備，我覺得可能準備過頭了，有點緊繃，他賽前跟我說，要讓我們見識到在場上不一樣的他，結果他今天好像差一點點，但我覺得過程中還不錯，也是盡力去丟好每一顆球，差一點就可以很帥了，差一點。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

關鍵6局上，蔣少宏、宋晟睿連續兩次短打，讓西班牙三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnación）自責落淚。談到此戰術，蔣少宏表示，「老實說這個短期賽事，我想說用我最基本功可以貢獻球隊，推進也是幫助球隊，因為打不一定安打，想說下一棒很厲害，想辦法把前一個打者送到下一個壘包，然後製造得點圈，讓大家更有機會拿下分數。」

談到團隊在這次經典賽資格賽，他說，「老實說雖然之前2場是輸球，但是我們過程中我覺得沒有表現不好，大家打的紮實度滿好的，只是運氣不好，球落在人家手套裡面，比較可惜的地方，今天大家把團隊意識發揮到最大，犧牲小我、完成大我的感覺，一個接著一個的感覺滿棒的。」

接替徐若熙登板，一度面對滿壘危機，孫易磊連2K化解，蔣少宏說，「我也沒有跟他講話，因為他最好的那顆球我就一直用，前面他直球可能，投手丘有點不適應，我有上去提醒他用他最好的球解決第一個打者。至於最後一個打者，我們前面很多變速球，我就試試看直球，感覺不錯就直球到底了不要造成自己困擾，他的優勢就是直球，用他的優勢解決每一個打者。」

最後9局下，曾峻岳登板關門，蔣少宏還原當下，「其實曾峻岳上來第一個打者解決之後，就覺得比較輕鬆了，因為不會有太多負面情緒，因為我們領先3分，即使被打全壘打也是2分，過程中不要擠壘。」

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖(右)與蔣少宏(左)。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖(右)與蔣少宏(左)。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 棒球WBC蔣少宏台灣勝利

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

西班牙3壘手連續失誤送分哭了　台灣球迷開心又難過：以為重播

西班牙3壘手連續失誤送分哭了　台灣球迷開心又難過：以為重播

再掌2026年經典賽兵符？曾總：我先好好休息

再掌2026年經典賽兵符？曾總：我先好好休息

「這一球救了台灣！」　宋晟睿超狂美技影片看這裡

「這一球救了台灣！」　宋晟睿超狂美技影片看這裡

快訊／中華隊成功復仇西班牙！勇奪WBC門票　連六屆不缺席

快訊／中華隊成功復仇西班牙！勇奪WBC門票　連六屆不缺席

中華隊搶得2026經典賽門票！準備前進東京？

中華隊搶得2026經典賽門票！準備前進東京？

快訊／曾峻岳KKK！中華隊6比3力克西班牙　晉級2026經典賽

快訊／曾峻岳KKK！中華隊6比3力克西班牙　晉級2026經典賽

曾總曝徐若熙本要扛首戰先發　曾子祐全隊唯一未上場「閃到腰」

曾總曝徐若熙本要扛首戰先發　曾子祐全隊唯一未上場「閃到腰」

「上一次跌得很大」曾峻岳蛻變　全直球連飆3K關門：很爽啊！

「上一次跌得很大」曾峻岳蛻變　全直球連飆3K關門：很爽啊！

莊陳仲敖坦言不如預期　完成任務馬上赴MLB春訓會林家正

莊陳仲敖坦言不如預期　完成任務馬上赴MLB春訓會林家正

難以想像的事差點發生！　大聯盟點名中華隊晉級3大英雄

難以想像的事差點發生！　大聯盟點名中華隊晉級3大英雄

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

熱門新聞

西班牙3壘手連續失誤送分哭了　台灣球迷開心又難過：以為重播

再掌2026年經典賽兵符？曾總：我先好好休息

「這一球救了台灣！」　宋晟睿超狂美技影片看這裡

快訊／中華隊成功復仇西班牙！勇奪WBC門票　連六屆不缺席

中華隊搶得2026經典賽門票！準備前進東京？

快訊／曾峻岳KKK！中華隊6比3力克西班牙　晉級2026經典賽

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1西班牙失誤送分哭了　球迷以為重播

2再掌2026年經典賽兵符？曾總回應了

3宋晟睿超狂美技影片看這裡

4中華隊奪經典賽門票　連六屆不缺席

5中華隊搶得經典賽門票！前進東京？

最新新聞

1台南Josh紅到國外！　球評封「詛咒人」照片曝

2「配讓投手舒服的球」　蔣少宏蹲捕大功臣曝心聲

3全場喊徐若熙！他笑稱：差點想再投

4台灣「特級咒術師」台南Josh施法過程曝光

5中華隊搶得經典賽門票！前進東京？

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366