「壓力更大！」陳傑憲感謝年輕球員帶領　預約再戰2026經典賽

記者王真魚／台北報導

中華隊在WBC資格賽殊死戰最終以6比3擊敗西班牙隊，成功取得2026年世界棒球經典賽會內賽門票。「台灣隊長」陳傑憲賽後再度難掩激動之情，相比12強，直呼雖然心情像是洗三溫暖，不後悔加入這次陣容，他也有意再戰2026經典賽，期待和大家再與各國強敵交手。

「這次比賽真的蠻辛苦的。」陳傑憲在賽後表示，「所謂的蠻辛苦是這段時間大家狀況都不是到很好，這次的陣容又偏年輕，限制又很多，旅外的投球限制之類的，種種原因讓我們在不舒服的情況下比賽。」

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▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

陳傑憲口中所說的「不舒服」，實際上反映了中華隊這次面臨的諸多現實挑戰。據了解，球隊後勤團隊受到了場地證件數量限制的影響，防護團隊和訓練員因缺乏大聯盟分配的證件而無法進入場地。選手們不得不回到飯店進行賽前賽後的治療。而在賽前練打時，也會看到教練親自上陣支援餵球。

曾有選手透露，心理老師這次也同樣沒有證件，此時陳傑憲除了肩負隊長重責，同時要扮演球隊的心靈導師。

作為團隊重要的精神領袖，陳傑憲認為這次比賽給年輕球員上了重要一課，「頂著全台灣人民壓力、喜歡棒球的球迷壓力，扛下這一切，我覺得真的不簡單。」

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

比較12強與本次資格賽的壓力，陳傑憲直言這次更為巨大，「12強陣容有很多有經驗的學長們一起參與比賽，所以我們有辦法在很快速、適時調整好狀況。加上那是季後，大家手感正熱，而這次是在季前，在春訓狀況下比賽，年輕人又居多，真的很不容易。」

面對比賽過程中的挑戰與外界質疑，陳傑憲表示球隊通過相互鼓勵和信任走到了最後，「看這幾場就知道狀況真的很多，打得又掙扎，但我們就是適時透過與隊友之間的聊天，相信彼此走到現在，拿到門票。」

經歷過12強冠軍，再到這次艱辛搶到經典賽門票，陳傑憲賽後再度落下男兒淚，「我知道他們的壓力真的很大，我也知道龍貓（總教練曾豪駒）選我當隊長的理由。我自己、包含年輕人，那個壓力是等同的。能拿下這個好結果，我當下看著滿滿觀眾也起雞皮疙瘩，也很感動年輕人在這麼不被看好的情況下，在這麼低氣壓的情況下挺身而出，為台灣拿下這麼重要的門票，很感動也謝謝他們帶領著我。」

展望2026年的WBC經典賽，陳傑憲充滿期待，「我相信有12強陣容跟這次陣容，台灣棒球選擇性更多，人員選擇更多。以往都是單一批中華隊打比賽，但這次很多年輕人有好表現，加上12強也有很多選手有好表現，相信明年我們能組成最強中華隊，去跟世界各國抗衡。」

這位台灣隊長也不忘為自己預約明年的WBC之旅，「我希望我可以身體健康、把狀況調整好，入選明年WBC。」