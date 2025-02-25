韓媒警告中華隊　今晚生死戰若輸將創「前所未有恥辱紀錄」

▲中華隊今晚生死戰力拚晉級。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

中華隊今（25日）晚要與西班牙進行生死戰，力拚分組最後一張經典賽門票，本屆賽事開打前恐沒人預料到會演變成如此緊張的局面。韓國媒體《OSEN》稱中華隊這次大意了，並警告若今晚再輸西班牙，將成為WBC史上首支無法晉級會內賽的12強冠軍隊伍，蒙受空前恥辱。

韓媒《OSEN》對中華隊在世界12強賽登頂後，卻在經典賽資格賽面臨淘汰危機大感意外，稱台灣這次大意了。報導中提到，「台灣隊在去年12強賽封王後，整體戰力成熟，且享有主場優勢，外界普遍認為台灣能夠輕鬆以小組第1晉級。」並稱中華隊在A組資格賽落到分組第3，令人震驚，

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「台灣隊在21日首戰即遭西班牙以5比12痛擊，接著雖然在22日以9比1擊敗南非，但23日面對尼加拉瓜時又以0比6慘敗，比賽中兩次發生守備失誤，加上進攻端11次上壘卻未能得分，留下高達10個殘壘，展現極度缺乏關鍵決勝力的問題。」

▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

「尼加拉瓜以3連勝鎖定小組第1，獲得WBC正賽門票，台灣則需在今日與2勝1敗的西班牙進行背水一戰，爭奪最後1張晉級門票。」韓媒警告，「若台灣再次敗給西班牙，將成為WBC史上首支無法晉級的12強冠軍隊伍，蒙受空前恥辱。」

《OSEN》指出，西班牙本屆陣容僅1人來自西班牙本土，其他都是中南美洲球員，陣中還有4人上過大聯盟，實力遠超中華隊的預期，「根本不能等閒視之」。

中華隊晚間要全力拚晉級，西班牙則期待時隔13年再度闖入經典賽正賽，中華隊能否頂住壓力，在台北大巨蛋完成「救贖」，成為全場焦點。