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中華隊搶經典賽正賽門票最後機會！先發打線出爐　高宇杰扛DH

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

▲莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

世界棒球經典賽資格賽進入最後關鍵戰役，中華隊今（25日）晚間7點在台北大巨蛋進行附加賽，迎戰西班牙，勝者將取得明年經典賽正賽門票。中華隊將派出效力美國職棒運動家旅美小將莊陳仲敖，對決西班牙右投拉索（Ramon Rosso），先發打線出爐。

A組賽事自2月21日至25日採循環賽制，分組第一直接晉級，第二、三名則需再打一場附加賽，爭奪最後一張會內賽門票。中華隊首戰5比12不敵西班牙，第2場以9比1大勝南非，但第3戰對尼加拉瓜遭到0比6完封，目前戰績1勝2敗，將在附加賽再度對決戰績2勝1敗的西班牙，全力爭取晉級資格。

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由於關鍵一戰不容有失，中華隊投手群將全員待命，包括尚未登板的旅日投手孫易磊，以及徐若熙、陳柏毓、曾峻岳等人，皆隨時準備投入戰局，為球隊守住勝利。

這場關鍵戰役將決定誰能晉級明年經典賽，對中華隊而言，是一場不能輸的生死戰。

中華隊先發打線如下，總教練曾豪駒賽前透露，此役由高宇杰擔任第6棒，並以指定打擊為主。

1、一壘王博玄
2、二壘林子偉
3、中外陳傑憲
4、游擊張育成
5、三壘吳念庭
6、DH高宇杰
7、左外陳文杰
8、捕手蔣少宏
9、右外宋晟睿

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