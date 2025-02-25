台鋼雄鷹應援團長又有變數！倪暄宣布暫緩合作

▲倪暄宣布暫緩擔任台鋼雄鷹團長職位。（圖資料照／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹棒球隊日前宣布網羅前樂天桃猿「最美MC」鄒沐妍以及曾是「Rakuten Girls」人氣啦啦隊成員倪暄擔任新應援團團長，然而這項合作計畫卻出現變數。倪暄今日透過社群媒體發布聲明，表示將暫緩與台鋼雄鷹的合作。

台鋼雄鷹先前發布的新聞稿中指出，倪暄作為「高雄在地的甜姐兒」，預計以應援團長的全新身份歸來，期待她負責帶領「鷹援軍」，以活力與魅力點燃澄清湖主場的熱情。

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但倪暄今在聲明中表示，「我一直對棒球圈充滿熱情，身為高雄人，重返球場與高雄的球迷們一起熱血歡呼，在家鄉與球迷朋友們共同應援，原本是我睽違球場3年後，最令人熱血沸騰的事。」

她進一步指出，經過一段時間與台鋼雄鷹球團的討論後，雙方對於原訂團長職務的合作方向及後續計劃存在差異，因此決定暫緩此次合作。

在聲明中，倪暄特別向關心支持她的球迷朋友表達歉意，「在這兒由衷向你們說聲對不起，讓你們失望。」她同時祝福所有球迷能快樂享受每一場比賽，並表示自己「會永遠幫大家應援，不只是應援球賽也應援人生」。

倪暄也感謝台鋼雄鷹球團在合作討論過程中的協助，並樂觀表示「人生就像球場總是變化無窮」，相信很快會用不同的形式與球迷見面，分享更多好消息和作品。