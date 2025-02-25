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經典賽門票最終決戰！莊陳仲敖先發 轉播資訊一次看

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊慘敗給西班牙隊。（圖／記者李毓康攝）

▲經典賽門票最後決戰！中華隊莊陳仲敖先發對決西班牙拉索。圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽進入最後關鍵戰役，中華隊今（25日）晚間7點在台北大巨蛋進行附加賽，迎戰西班牙，勝者將取得明年經典賽正賽門票。中華隊將派出效力美國職棒運動家旅美小將莊陳仲敖，對決西班牙右投拉索（Ramon Rosso）。

A組賽事自2月21日至25日採循環賽制，分組第一直接晉級，第二、三名則需再打一場附加賽，爭奪最後一張會內賽門票。中華隊首戰5比12不敵西班牙，第2場以9比1大勝南非，但第3戰對尼加拉瓜遭到0比6完封，目前戰績1勝2敗，將在附加賽再度對決戰績2勝1敗的西班牙，全力爭取晉級資格。

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莊陳仲敖打頭陣  全員投手待命

莊陳仲敖前年因傷影響季賽，去年自1A出發，整季共出賽9場（5場先發），繳出3勝3敗、防禦率1.67的成績，5月底升上高階1A後，9場登板（6場先發），戰績2勝0敗，防禦率2.56。去年7月底再升至2A，22局投球僅被敲出15支安打，投出18次三振、6次四死球，防禦率2.05，表現穩健。

今年他首度受邀參加大聯盟春訓，是中華隊本屆賽會的主力先發投手，前3戰未登板，今晚將扛起重任。

由於關鍵一戰不容有失，中華隊投手群將全員待命，包括尚未登板的旅日投手孫易磊，以及徐若熙、陳柏毓、曾峻岳等人，皆隨時準備投入戰局，為球隊守住勝利。

西班牙拉索再戰中華隊 首戰3.1局飆7K

西班牙派出的拉索（Ramon Rosso）曾登上大聯盟，本屆賽會已與中華隊交手一次。21日小組賽中，他在第5局接替先發雷法（Elian Leyva）中繼登板，投3.1局飆出7次三振，僅被林子偉敲出1安，並對李宗賢投出保送，壓制力十足。今晚他再度登場，中華隊打線必須找到突破口，才能成功搶下經典賽門票。

這場關鍵戰役將決定誰能晉級明年經典賽，對中華隊而言，是一場不能輸的生死戰。

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▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊。（圖／記者李毓康攝）

▲這場關鍵戰役將決定誰能晉級明年經典賽，對中華隊而言，是一場不能輸的生死戰。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 棒球中華隊附加賽經典賽莊陳仲敖WBC資格賽

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