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台灣迎戰西班牙殊死戰　球評解析3大關鍵：最大優勢是投手

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊落入分組第三，隊長陳傑憲賽後面色凝重。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，隊長陳傑憲帶領中華隊面對殊死戰。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華隊25日將在經典賽資格賽迎來最關鍵一戰，與西班牙爭奪最後一張晉級門票。首度交手時，中華隊以5比12落敗，然而經過三場比賽的調整與適應，這場生死戰將有機會扭轉戰局。球評陳師正針對中華隊的投打調整、戰術運用及西班牙的投手特點，進行深入分析。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

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▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖扛關鍵戰役先發。（圖／記者李毓康攝）

投手優勢：速球威力足夠 需精準搶好球

中華隊在投手戰力方面仍保有很大的優勢，目前可用投手充足，且有多位具備威力的投手可以調度。西班牙本屆資格賽的長打能力相當出色，全隊三戰敲出4轟，為本組最多，陳師正認為，投手要特別注意球路控制，速球需精準搶好球帶的角落，避免落入紅中，否則容易遭到長打攻擊。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙展現火球威力。（圖／記者李毓康攝）

擁有滑球優勢的莊陳仲敖、曾峻岳，以及擁有變速球武器的徐若熙、孫易磊。此外，左投林維恩速球明顯進步，變速球也有威力，這五位投手將是關鍵戰役中的重要戰力。教練團也需盤算可用的其他投手，並修正首戰對西班牙時的投球策略，減少不必要的失分。

打擊對策：耐心纏鬥、推進戰術發揮速度優勢

在打擊方面，張育成打擊狀況較佳，林子偉也很穩定，善於選球保送上壘，隊長陳傑憲則將負責穩定球隊心態。球隊的得點圈攻擊確實需調整，可以調整心態，即使未能敲出安打，也應用出局數換分數，爭取每一分。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，張育成。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，張育成。（圖／記者李毓康攝）

陳師正也提到，打線的設定目標應放在前五局至少要有兩至三局得分，即使每局僅攻下1、2分也沒關係，必須穩紮穩打。若遇到得分困難的情況，教練團可以運用小球戰術，例如跑帶打、打帶跑，多加強速度戰術，挑戰對方捕手的阻殺能力。由於經典賽資格賽依循大聯盟規定，包含投手牽制次數限制、壘包加大這兩項規定對盜壘有利，中華隊應善用這一優勢。

突破西班牙先發投手：速球鎖定攻擊、擅用纏鬥戰術

西班牙預計派出拉索（Ramón Rosso）先發，他在首戰中華隊時擔任第二任投手，中繼3.1局僅被敲1安打，奪7次三振，無失分，展現極強的壓制力。

▲2025年世界棒球經典賽資格賽西班牙投手拉索。（圖／中華棒協提供）

▲2025年世界棒球經典賽資格賽西班牙投手拉索。（圖／中華棒協提供）

陳師正認為，這場比賽中華隊打者對拉索的適應度應該會提高，因為西班牙第一場的調度為「先慢後快」，比賽開始由速球較慢的雷法，第二任才換上拉索的高壓速球，使得中華隊打者不適應。這場比賽是第二次交手，打者可以鎖定速球攻擊，掌握拉索的失投球。

拉索球速落在150公里左右，但其變化球控制不如雷法精準，因此中華隊打者應專注於攻擊速球，尤其是進壘位置較偏紅中的球路。此外，考慮到拉索上一場已投3.1局，短天數休息後的體能狀況可能會影響投球品質，中華隊應該採取耐心纏鬥的策略，讓他快速消耗用球數，並迫使西班牙提前換投，以降低拉索對比賽的影響。

先發陣容調整有限，不過陳師正建議，陳傑憲可以繼續專注於打擊扛DH，而其他年輕球員則應發揮速度優勢，如陳文杰、王博玄、宋晟睿、林佳緯等選手應大膽挑戰對方內野守備，積極推進。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，孫易磊 。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，孫易磊 。（圖／記者李毓康攝）

投手調度關鍵：旅外投手限制 需有效運用中繼

由於部分旅外投手可能受到母隊球數限制，陳師正評估，莊陳仲敖可能無法投滿5局，除非能有效率地解決打者，預計投3至4局會是較為保守的調度方式。比賽中段4至8局，徐若熙與孫易磊可能成為關鍵中繼投手。

徐若熙在第3戰對尼加拉瓜登板投1打席，已經展現出155公里以上的速球，加上他變速球的優勢，這場比賽若能展現省球數與有效率的投球內容，將對中華隊至關重要。孫易磊則在加盟日本火腿後，強化了指叉球與變速球控制力，若能搭配捕手引導，發揮應有水準，也將是重要的武器。

而過去幾場比賽顯示，尼加拉瓜能夠維持低失分，關鍵就在於守備穩定，中華隊若要勝出，也必須減少不必要的守備失誤。

關鍵字： WBC資格賽CT

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