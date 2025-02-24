WBCQ附加賽復仇拚晉級 專家揭對戰西班牙最佳投手組合

記者黃楷元、李芸樺／台北報導

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）進入關鍵階段，中華隊明天將二戰西班牙爭晉級最後門票，職棒前教練許峰賓分析背水一戰準備，經過前三場比賽的情蒐，中華隊對西班牙的戰力掌握度大幅提升，加上被保留的投手將盡出，將能以更精準的戰術應戰。

投手調度方面，由於眾所矚目的徐若熙有傷在身，應該會排在中繼，許峰賓推測中華隊預計由旅美投手莊陳仲敖擔綱先發。他具備美國棒球體系的經驗，對於投球時間與節奏的掌握較為熟悉。

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此外，包括孫易磊、林瑋恩、曾峻岳等牛棚戰力，也將根據比賽局勢靈活調度，那林瑋恩和曾峻岳可能會是危機處理，這五位投手應該在最後這場比賽都有機會登板亮相。

在打線調整方面，龍貓總教練應該會將狀況最佳的打者往前排，力求開局先馳得點，藉由主場優勢給對手施加壓力，「我們的主場氣氛絕對是重要因素，只要能夠早早得分，球迷的加油聲會給客隊負擔。

前三場比賽顯示，選手在不同壓力下的表現有所落差，而這次比賽也是檢驗年輕球員抗壓性的機會。總教練將根據選手的臨場狀況調整棒次，希望打線能夠有效串聯，避免殘壘問題，提升得分效率。

▲ 許峰賓分析WBCQ附加賽陣容。（圖／記者黃楷元攝）