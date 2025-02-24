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徐若熙158公里速球震撼大巨蛋　日媒也關注：台灣怪物投手

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊經典賽資格賽王牌投手徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

中華隊本屆經典賽資格賽王牌投手徐若熙，在最後一場小組賽終於登板，儘管只投了1個人次，但他最後一球飆出158公里，追平個人生涯最速紀錄，點燃滿場球迷的熱情，日本媒體《Sponichi Annex》也關注了徐若熙的「飆速」表現，稱他是「台灣怪物投手」。

日媒《Sponichi Annex》今（24）日報導了徐若熙首次在本屆資格賽登板的表現，「在滿場台灣球迷的注視下，徐若熙展現了強大壓制力，他連續使用直球對決打者，最終以一記時速98.2英里（約158公里）的速球，讓打者擊出投手正面的飛球出局，成功為球隊止住對方攻勢，讓球迷沸騰。」

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《Sponichi Annex》以「台灣怪物投手」來稱呼徐若熙，並介紹他自2021年3月在中華職棒一軍初登板便展現強大潛力，當時他投了4.2局，送出11次三振，所有出局數皆為三振， 然而他的職業生涯初期傷勢不斷，最終在2022年7月接受右肘韌帶重建手術（Tommy John手術）。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊經典賽資格賽王牌投手徐若熙昨日飆出158公里，震撼大巨蛋。（圖／記者李毓康攝）

徐若熙昨日是在4局上兩出局時亮相，接替陳宇宏登板，他連投5顆速球依序為154公里、154公里、156公里、152公里、158公里。他賽後透露，「目前身體狀況不錯，沒有緊繃感，之前主要是下半身緊繃。」

談到飆出追平生涯最快158公里的球速，徐若熙坦言，「教練讓我上場，我就是把最好的一面展現出來，為中華隊盡一分心力。」至於連投5顆速球，他則解釋，「少宏（捕手蔣少宏）配直球就投直球，時間有限，把最好的拿出來，不用拖時間。」

中華隊明（25）日將迎來關鍵生死戰，必須擊敗西班牙才能取得最後一張經典賽門票，對此徐若熙信心十足地說，「一定沒問題，只要教練叫到我，就是全力以赴。」

關鍵字： WBC資格賽中華隊經典賽資格賽CT徐若熙

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