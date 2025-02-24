勇士狂飆！迎來巴特勒後勝率83％　24分差轟垮獨行俠收3連勝

Just a quick game of hot potato ???? pic.twitter.com/ZNWf2FzZzZ — Golden State Warriors (@warriors) February 23, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士自交易網羅巴特勒（Jimmy Butler）後，打出本季最火熱的一波表現，他們今（24）日在主場面對獨行俠，先發5虎得分全上雙，一哥柯瑞（Stephen Curry）繳出30分、7助攻和4籃板，巴特勒也貢獻18分、8助攻，聯手率隊以126比102狂勝24分，「士官長」加盟後6戰5勝，勝率高達83.3%。

勇士此戰上半場就掌握主導權，第2節一度領先達23分，巴特勒與柯瑞前2節就合力飆出28分，為球隊奠定勝基。獨行俠則陷入困境，厄文（Kyrie Irving）與湯普森（Klay Thompson）合計僅拿5分，未能有效帶動進攻。勇士在第3節轟下39分，徹底擊潰獨行俠防線，最終輕鬆收下勝利。

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▲勇士天王柯瑞得到巴特勒助拳，灣區軍團戰績狂飆。（圖／達志影像／美聯社，下同）

勇士先發5虎得分全上雙，天王柯瑞20投12中包辦30分、7助攻和4籃板；巴特勒貢獻18分、8助攻，展現全能身手，他6戰累積55次罰球，持續為勇士帶來穩定攻擊火力。後場小將波傑姆斯基（BrandinPodziemski）則再度扮演奇兵，攻下17分、13籃板，創下生涯新高。

勇士以126比102輕取獨行俠，不僅收下自去年11月中旬以來首次的3連勝，也讓戰績提升至30勝27敗，這是他們自去年12月底後，勝率首度突破5成，目前僅落後西區第8獨行俠0.5場勝差，和第6快艇則差2場。值得注意的是，勇士自巴特勒加盟以來6戰拿下5勝，勝率高達83.3%，儼然成為西區最炙手可熱的球隊之一。