佐佐木朗希極祕特訓？道奇「精密」測試　26日春訓初登板

▲佐佐木朗希今日進行第3次牛棚訓練 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「新同學」佐佐木朗希持續備戰春訓，他今（24）日進行第3次牛棚訓練，但這次的投球方式相當特殊，他並非在傳統牛棚，而是在室內打擊練習場進行投球訓練。現場更出現球迷試圖從縫隙拍攝，被工作人員「關門」阻止的畫面，讓這場訓練更添神秘感。

「令和怪物」佐佐木朗希預計台灣時間 26 日迎來他的大聯盟春訓首場登板，對手是芝加哥白襪隊。佐佐木今日在室內打擊練習場進行投球訓練，投手教練普萊爾（Mark Prior）解釋，這麼做是為了透過科技記錄他的數據，以檢測他的投球基準值。

「這是道奇隊對所有投手的標準流程，確保我們能夠完整掌握球員狀態。」普萊爾補充道，「這座高科技訓練中心提供了許多優勢，佐佐木今天進行了約30 球的投球，並為周二（當地時間）的比賽做準備。」

道奇隊對佐佐木朗希的潛力寄予厚望，這位被譽為「30支球隊搶奪的超級新星」終於要迎來他在大聯盟的首場測試。投手教練普萊爾強調，這個階段的重點是讓佐佐木適應美式棒球訓練方式與比賽節奏，與去年道奇處理山本由伸的方式相同，「目前最重要的是互相了解，看看他如何調整，並確保他能適應環境，然後再根據他的特長進一步優化訓練計畫。」

除了備戰初登板，佐佐木近日也成為焦點話題。他22 日透過Instagram宣布已婚，並形容妻子為「溫柔且能讓自己放鬆的人」，這也是他婚訊公開後首次進行牛棚訓練。

截至目前，佐佐木在道奇春訓期間已3度登上牛棚，並於20 日參與Live BP（實戰打擊練習），對決9名打者，僅被擊出1支安打，送出2次三振，最快球速達95 英里（約 153 公里），決勝球指叉球依舊犀利，吸引了超過 200 名球迷與 100 名隊職員關注，連休兵中的大谷翔平也在現場觀看。