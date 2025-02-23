19歲徐翔聖改寫隊史最年輕先發紀錄　不甘心盼化為未來動力

記者楊舒帆／台北報導

19歲的台日混血小將徐翔聖23日在經典賽資格賽首次以先發投手登板，改寫中華隊隊史最年輕紀錄。他主投2局，被敲4支安打，失2分，其中1分為責失分。雖然面對強敵，他成功回穩，但賽後坦言未能達到預期，認為自己還有進步空間。

「算不差啦，但也沒有到很不好，還可以再做得更好，沒有達到自己的預期，」徐翔聖回顧登板內容，認為主要問題出在球路控制，「被打的那幾顆球都偏高，應該可以再小心一點。另外速度沒有完全投出來，直球的威力不好。」

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▲▼ 2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐翔聖。（圖／記者李毓康攝）

比賽首局，徐翔聖面對首名打者芒提斯（Juan Montes），雖然取得2好球領先，但游擊手張育成發生失誤，讓對方成功上壘，隨後遭到二壘長打與安打狙擊，一度讓尼加拉瓜取得2比0領先。然而，他並未因此受影響，迅速調整心態，冷靜應對接下來的打者。

「雖然一開始有失誤，第一局第一個出局數很重要，但我覺得應該還是可以彌補起來，」徐翔聖強調，當局勢陷入劣勢時，他告訴自己：「最壞的情況已經發生了，接下來不會有更糟的事情，所以我選擇照著自己的節奏去投，大膽出手。」

投球過程中，捕手蔣少宏適時喊暫停，幫助徐翔聖調整心態，「少宏學長跟我說，最差的情況就是這樣了，照著他的配球來，相信他就好。」這番話讓他重拾信心，順利投完2局。成為中華隊在經典賽包含會內賽與資格賽在內隊史最年輕先發，過去王躍霖曾分別在2012年資格賽、2013年會內賽先發，當時年紀分別為21歲、22歲，徐翔聖都改寫紀錄。

儘管表現未達預期，但能夠在國際賽先發，對徐翔聖而言是一次寶貴的經驗。「這次經典賽對我來說收穫很多，隊友、學長都有豐富經驗，私下的交流讓我學到很多，」他感謝教練團的信任，讓他獲得兩場登板機會，在國家隊戰袍的壓力下適應高強度賽事。

「這麼大的舞台，能夠站上投手丘，對我來說是很難得的經歷。這次有很多第一次，今天的結果讓我有點不甘心，但這也會成為回去之後努力的動力。」徐翔聖雖未達到理想表現，但展現穩定調整能力，未來仍有很大的發展空間。他的經驗累積，將成為未來旅日生涯的重要養分。