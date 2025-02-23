火球連發！徐若熙飆速158坦言狀況不錯　對戰西班牙全力以赴

▲▼ 2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

徐若熙在經典賽前兩戰因下半身緊繃未能登場，23日對尼加拉瓜首次亮相就狂飆火球，連續5顆球速突破150公里，最快更達158公里。

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賽後，徐若熙表示：「今天狀況還不錯，在比賽步調上，多少還是有催球速，因為畢竟我覺得能上場投一個人次就要把握機會，展現自己。」

徐若熙接替陳宇宏登板，4局上兩出局時亮相，連投5顆速球依序為154公里、154公里、156公里、152公里、158公里，最終飆出三振。他也透露：「目前身體狀況不錯，沒有緊繃感，之前主要是下半身緊繃。」

本場最快球速158公里，追平生涯紀錄，徐若熙坦言：「教練讓我上場，我就是把最好的一面展現出來，為中華隊盡一分心力。」對於連續5顆速球，他也補充：「少宏（捕手蔣少宏）配直球就投直球，時間有限，把最好的拿出來，不用拖時間。」

回顧這段時間的備戰過程，徐若熙表示：「其實準備很久，身體狀況也在比賽之中逐漸調整，感覺還不錯。」接下來中華隊25日將迎來關鍵戰役，他也信心十足地說：「一定沒問題，只要教練叫到我，就是全力以赴。」

面對西班牙打者，團隊將先分析情蒐資料。徐若熙認為：「情蒐本來就是提供參考，投手還是要依自己的狀況去調整，因為不可能情蒐結果跟投手本身的型態完全一致，一定會有所不同。所以情蒐是輔助，真正上場還是要靠自己應變。」觀察首戰，西班牙打者無懼直球，進入好球帶時攻擊慾望反而更強，因此投手必須見招拆招，靈活應對。