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「手刀」讚嘆宋晟睿15秒繞壘　大聯盟工作人員場邊逗趣互動曝光

▲▼大聯盟工作人員與宋晟睿互動。（圖／截自愛爾達轉播畫面）

▲大聯盟工作人員與宋晟睿互動。（圖／截自愛爾達轉播畫面）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽資格賽中華隊22日對戰南非，宋晟睿在6局上展現快腿本色，僅用不到15秒便跑出場內全壘打。他回到休息室時，不僅隊友紛紛擊掌慶賀，場邊的大聯盟工作人員也比出「手刀」手勢，稱讚他的腳程驚人，這段逗趣的畫面隨即在網路上掀起熱議。

這支場內全壘打不僅是中華隊在歷屆經典賽的首支，還登上大聯盟官網。回顧繞壘時的情境，宋晟睿 表示：「當外野手漏接球時，我就想拚回本壘，三壘指導教練陳江和 也不斷示意要我衝回來。我看到他一直Call（揮手示意），所以就全力衝刺。衝回來時真的滿喘的，但覺得非常值得，真的太開心了！」不過，他也坦言，當時因為太喘，沒辦法專心聽清楚隊友和教練對他說的話。

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回到休息室後，當宋晟睿正在整理裝備時，攝影機捕捉到一位穿著「CT」polo衫的大聯盟工作人員走向他，並比出「手刀」手勢，示意他的繞壘速度驚人，隨後兩人擊拳慶祝，這一幕也成為討論話題。

據了解，這位大聯盟工作人員是大會派給中華隊的設備經理，他在2023年就曾來過台灣，當時同樣被指派負責中華隊，因此對球隊部分職員也相當熟悉。這次場邊的幽默互動，為這支歷史性的場內全壘打增添了有趣的插曲。

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