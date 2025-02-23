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「不能用過去眼光看台灣棒球」　樂天巨人70歲教頭：韓國的警訊

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊擊敗南非拿下資格賽首勝。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽資格賽在台北大巨蛋熱烈展開，韓職球隊在南部春訓也如火如荼進行中，並且圍繞在經典賽的話題上。樂天巨人二軍70歲教頭金用熙受訪表示，經過12強賽的結果，不能再用過去的眼光看待台灣棒球，台灣的整體水準確實提升許多。

韓媒《MyDaily》報導提到，金用熙直白表示，親自觀看台灣在經典賽資格賽首戰的比賽，但沒有留下深刻印象，「老實說，若與日本相比，台灣的整體實力仍有一定差距。」

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不過，金用熙也承認，韓國隊不應再以過去的標準評估台灣棒球，「我們韓國隊仍需要做好充分準備。」他補充道，雖然台灣去年11月在世界棒球12強奪冠，但這並不代表他們已經超越美國或日本。

「台灣的棒球水準比過去提升許多，近年來我們確實在某些方面被台灣超越，但如果韓國隊能派出最強陣容，仍不會輸給台灣。」金用熙說。韓國仍有優勢，應該將此事看作是對韓國職棒界的警惕與警訊。

此外，金用熙 也認同韓國新任國家隊總教練柳志炫 在媒體上的言論，強調明年的經典賽不應該受年齡限制，而是應該組成最強陣容，全力爭取最佳成績。

報導最後提到，韓國隊的陣容若能包含資深老將柳賢振、金廣鉉，正在服社會役的安優鎮，並加入效力於大聯盟的韓裔球員，那麼國家隊才能夠發揮最大戰力，成為真正的最強隊伍。

關鍵字： 棒球韓國台灣經典賽教頭

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