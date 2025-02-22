不斷更新／張育成再掃長打、陳文杰追加安打！中華隊3局破蛋2比0





▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，沙子宸 。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

經典賽資格賽中華隊今晚對戰南非，盼搶勝扳回一城，推出運動家旅美小將沙子宸掛帥先發。3局上，中華隊破蛋，2比0領先。

1局上，中華隊先攻，林佳緯保送上壘，隨後盜上二壘，林子偉也獲得四壞球上壘，陳傑憲擊出中外野飛球出局，張育成吞下三振，吳念庭擊出二壘滾地球遭刺殺，中華隊無功而返。

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1局下，沙子宸先發，一登板就連飆150公里速球，最快152公里，連續3個滾地球，讓對方三上三下。

2局上，陳文杰擊出一壘強勁滾地球但遭攔下，王博玄也擊出一壘滾地球，形成內野安打，並靠對方失誤，直奔二壘，蔣少宏擊出三游滾地球，王博玄回壘不及，遭夾殺出局，宋晟睿適時安打，中華隊攻佔一三壘，林佳緯選到保送，形成滿壘局面，林子偉卻遭到主審無情拉弓，遭到三振。

2局下，沙子宸持續展現壓制力，再讓對手三上三下，包括飆出152公里速球三振布利昂（Brandon Bouillion）。

3局上，陳傑憲保送上壘，張育成擊出左外野深遠二壘安打，中華隊再次攻佔二三壘，吳念庭擊出一壘滾地球，帶回1分打點，陳文杰適時安打，攻下第2分。



▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，張育成。（圖／記者李毓康攝）



中華隊先發

左外林佳緯

二壘林子偉

中外陳傑憲

游擊張育成

三壘吳念庭

DH陳文杰

一壘王博玄

捕手蔣少宏

南非打線

二壘 恩戈佩（Victor Ngoepe）

游擊 史密斯（Tyler Smith）

一壘 菲利普斯（Jonathan Phillips）

DH 史密斯（Brandon Smith）

三壘 菲利普斯（Anthony Phillips）

右外 布利昂（Brandon Bouillion）

捕手 米爾恩（Tyrone Milne）

左外 溫策爾（Joshua Wentzel）

中外 卡爾斯（Jason Carelse）