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雷法：讓西班牙棒球被看到　讚3.5萬台灣球迷落後也沒離場

記者楊舒帆／台北報導

在21日的世界棒球經典賽資格賽中，西班牙隊以12比5擊敗中華隊。西班牙隊先發投手雷法（Elian Leyva）主投2.1局，僅被擊出1支安打，失2分。

▲▼經典賽資格賽練球日，西班牙隊雷法。（圖／記者李毓康攝）

▲經典賽資格賽，西班牙隊雷法。（圖／記者李毓康攝）

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回憶雷法在2023年經典賽中曾代表古巴隊，對戰中華隊時同樣擔任先發，當時投出2.1局無失分的好表現。雷法22日受訪表示，能再次在台灣投球，感到非常開心。他提到，雖然上次是代表古巴隊，這次則披上西班牙隊戰袍，但每次比賽都有不同的使命。「我出生於古巴，能代表國家隊是一種榮譽。現在我居住在西班牙，希望通過我的努力，讓西班牙的棒球版圖被更多人看到。」雷法說道。

到兩度對決中華隊，雷法表示，棒球給了他再次與中華隊交手的機會。「我曾在中職效力，對這裡的聯盟和球隊有一定的了解。基於這些認識，我制定了投球策略，並成功執行，最終獲得勝利。」他說。

在3.5萬名台灣球迷面前投球，對雷法而言是一次難忘的經歷。他感慨道：「這是生涯中記憶深刻的比賽，台灣球迷從第一局到第九局，即便大幅度落後，球迷都還沒有離開仍繼續加油，所以對他來說是很好狀況，氛圍很好，所以會留下深刻印象。」

關鍵字： 棒球西班牙隊中華隊雷法經典賽WBC資格賽

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