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「台灣之友」捷克隊暖安慰　「重點不是如何開始而是怎麼結束」

記者游郁香／綜合報導

捷克棒球隊去年曾在世界12強賽前來台與中華隊進行交流賽，總教練哈迪姆（Pavel Chadim）開打前就看好台灣奪冠，成了「神預言」引起熱議。在中華隊於經典賽資格賽首戰慘敗後，捷克隊官方社群媒體發文，以他們2022年在資格賽的驚奇表現，鼓勵台灣不要灰心，「重點不是如何開始，而是怎麼結束。」

被看好以3連勝之姿晉級經典賽正賽的中華隊，卻在資格賽首戰就踢到鐵板，投手群全面崩潰之下，以5比12的懸殊比數敗給西班牙，賽後與台灣關係友好的捷克隊隨即在社群媒體上發文安慰道，「歐洲冠軍西班牙隊在資格賽首輪再次展現實力，台灣隊別擔心，重點不是如何開始，而是怎麼結束！就像我們在2022年雷根斯堡資格賽一樣。」

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊慘敗給西班牙隊。（圖／記者李毓康攝）

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▲中華隊WBC資格賽首戰慘敗，捷克隊暖發文安慰。（圖／記者李毓康攝）

2022年的WBC資格賽，當時捷克與西班牙、德國、法國、聯合王國（英國）及南非同組，賽制為雙敗淘汰賽，取前2名晉級。捷克首戰以7比21遭西班牙慘電，不過他們在最後一場關鍵戰役中以3比1力退西班牙，最終驚奇出線。

捷克隊的發文附上了當時的比分，希望藉此鼓勵中華隊。捷克隊送暖引來許多台灣球迷回應，紛紛表達感謝，「感謝來自捷克的支持！」「謝謝你們的支持，這真的很貼心。 加油，台灣隊！」還有人強調，「如果捷克和台灣沒能一起晉級，WBC就不一樣了。」也有球迷樂觀表示，「謝謝你們捷克隊，我們一定會捲土重來，展現我們的實力！」

捷克隊這次發文再次拉近兩國球迷之間的距離，也展現出棒球運動的精神，競爭不只是勝負，也包含相互鼓勵與尊重。台灣能否如捷克隊所言，最終逆襲成功，將成為本屆資格賽的焦點之一。

▲▼12強熱身賽，捷克隊總教練哈迪姆（Chadim Pavel）。（圖／記者李毓康攝）

▲捷克隊總教練哈迪姆。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： WBC資格賽中華隊世界棒球經典賽資格賽CT西班牙捷克

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