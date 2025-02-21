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今晚開打！陳柏毓透露球隊氛圍轉變　陳傑憲鼓勵「衝一點」

▲▼經典賽資格賽練球日，陳柏毓。（圖／記者李毓康攝）

▲旅美小將陳柏毓透露球隊氛圍轉變。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

世界棒球經典賽資格賽首戰今晚登場，旅美小將陳柏毓今天透露，球隊氛圍隨著正賽到來有了明顯轉變，隊長陳傑憲也鼓勵大家「衝一點」，別有後顧之憂。

談到目前的備戰狀況，陳柏毓表示自己狀態不錯，「之前都有進行投打練習，我們在飯店也開會討論，基本上都是針對西班牙，先專注今天這一場。」

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在本屆賽事，陳柏毓定位先發，屆時會丟哪一戰，目前還不清楚教練安排，「一樣是朝這個方向調整，也沒有特別針對哪一隊，開會時三隊都會討論，情蒐方面會抓出重點，讓我們更容易吸收。」他強調，每支球隊都想搶下晉級門票，比賽關鍵還是在臨場反應。

面對正賽到來，陳柏毓感受到氣氛不同，「前面調整都還不錯，但從昨天官方練習第一天開始，氛圍感馬上就拉上來，學長們本來很輕鬆調整狀態，現在都是戰戰兢兢。」

談到目前的備戰狀況，陳柏毓表示自己狀態不錯，「之前都有進行投打練習，我們在飯店也開會討論，基本上都是針對西班牙，先專注今天這一場。」

對於自己在輪值上的定位，陳柏毓坦言目前還不清楚教練安排，「就是朝這個方向調整，沒有特別針對哪一隊，開會時三隊都會討論，情蒐方面會抓出重點，讓我們更容易吸收。」他強調，每支球隊都想搶下晉級門票，比賽關鍵還是在臨場反應。

隊長陳傑憲也特別向年輕球員喊話打氣，陳柏毓轉述：「傑憲跟我們說，衝一點，學長都在後面幫我們，不要有後顧之憂。」教練團則叮嚀球員「不要太緊張，不要綁手綁腳」，展現明確目標和信心。

關鍵字： 棒球經典賽陳傑憲陳柏毓球隊WBC資格賽CT

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