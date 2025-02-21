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解密獅隊包辦前3棒！高志綱笑：OK，帥的先上

記者王真魚／台北報導

中華隊今晚首戰西班牙，前3棒都是統一獅球員，依序為林佳緯、陳重羽以及陳傑憲。作為母隊教練的高志綱，高志綱先是幽默表示：「前3棒排統一獅，就是帥的先上。」隨後也指出林佳緯、陳重羽在母隊春訓期間就展現極佳狀態，期待將好的感覺帶入正賽。

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，陳傑憲 。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，陳傑憲 。（圖／記者李毓康攝）

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對於林佳緯的表現，高志綱透露，「佳緯在1月春訓時就展現強烈企圖心，備戰內容相當紮實。進入國家隊後，在對韓國交流賽也有不錯發揮，包括擊出全壘打，這也是他能進入正選名單的原因之一。」他期待林佳緯能將春訓與熱身賽的好手感延續到正式比賽。

談到陳重羽排在二棒，高志綱表示主要考量是他對雷法的優異對戰成績，「和佳緯相似的地方是，他從春訓開始在準備上就非常充足，且相當積極，最近狀況非常好，也是因為近況把他放第二棒。

除了球員個人表現，高志綱也特別提到球隊氛圍的轉變，「集訓初期，我們發現一些首次入選國家隊的年輕選手在球場上較為放不開，還帶著些許靦腆。但透過練習賽和訓練，可以看到他們逐漸放開來打球。」這也要多虧陳傑憲的帶領，「因為他的鼓勵和指導，讓他們在場上更自在。」

高志綱直言，不會太擔心選手較為年輕的狀況，「場上比的是實力，如果他們可以好好面對這次挑戰，相信未來能有很棒的成績。」

至於陳傑憲排在第三棒，高志綱直呼，「傑憲就不用說了，傑憲是MVP，第三棒就是他的。」

歷經12強的洗禮，高志綱看到陳傑憲的轉變，「事實上傑憲目前在做的事情，和母隊在做的事情是一樣，不過我發現在12強之後，因為開始受到更多關注，發現他變得更成熟，一路上應對比以往更進步，在隊長這個身份上，相信他會越來越駕輕就熟。」

▲▼台韓交流賽，林佳緯。（圖／記者李毓康攝）

▲林佳緯。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，高志綱。（圖／記者李毓康攝）

▲高志綱。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 棒球中華隊陳傑憲林佳緯高志綱WBC資格賽CT

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