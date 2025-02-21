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台灣尚勇轉播派對！花蓮市應援世棒經典賽資格賽　結合美食市集

▲花蓮市公所將在遠百花蓮店建林廣場，舉辦世界棒球經典賽資格賽「台灣尚勇轉播派對」。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市公所將在遠百花蓮店建林廣場，舉辦世界棒球經典賽資格賽「台灣尚勇轉播派對」。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所延續去年舉辦「世界12強棒球」戶外轉播應援活動的棒球奪冠熱潮，將於本週五（21日）、六（22日）、日（23日）在遠東百貨花蓮店建林廣場，舉辦世界棒球經典賽資格賽「台灣尚勇轉播派對」的現場應援活動。花蓮市長魏嘉彥以及遠百花蓮店長黃永芳邀請市民朋友們一同前往觀賽，除了為中華隊加油打氣外，還能享用現場的各種美食，享受美好的冬日棒球夜。

本次活動花蓮市公所再次取得ELTA愛爾達電視公播權，將完整轉播三至四場中華隊賽事，包括2月21日（五）19:00 西班牙vs中華、22日（六）19:00中華vs南非、23日（日）19:00 尼加拉瓜vs中華，以及視中華隊勝負看是否需要加賽2 ／25（二）19:00的敗部賽。

▲花蓮市公所將在遠百花蓮店建林廣場，舉辦世界棒球經典賽資格賽「台灣尚勇轉播派對」。（圖／花蓮市公所提供，下同）

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轉播場次與賽程表。

遠百花蓮店長黃永芳表示，十分感謝花蓮市公所不遺餘力的推動各項活動、刺激地方消費、造福鄉親，讓花蓮越來越好！去年的12強小組轉播賽相當成功，最後中華隊也順利擊敗日本拿下冠軍，希望這次資格賽也能順利晉級；為了讓球迷觀賽更盡興，遠百花蓮再次規劃紅不讓美食市集，集結豐富的特色美食及人氣小吃；另外，活動期間民眾只要身著棒球相關配件、應援小物，都可至現場服務台免費兌換應援小點心乙份（每日限量50份）。

魏嘉彥說，市公所已經準備好應援加油棒以及野餐墊，熱情邀請市民朋友呼朋引伴，一同參與這場棒球饗宴，在建林廣場享受美食、共同為中華隊選手加油，期待中華隊旗開得勝，順利晉級世界棒球經典賽正賽！

關鍵字： 台灣尚勇轉播派對應援世界棒球經典賽資格賽美食市集

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