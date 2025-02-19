大谷翔平致敬野茂英雄秀「龍捲風」投法　與山本、朗希豪華同框

▲道奇3日投，佐佐木朗希、山本由伸、大谷翔平。（圖／道奇X）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊於19日（台灣時間）在美國亞利桑那州格倫岱爾的春訓基地舉行「攝影日（Photo Day）」，並在球隊官方X帳號上公開了大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希三位日本球星的豪華合影，讓球迷興奮不已。

Shohei doing the Hideo Nomo windup on Photo Day? No notes. pic.twitter.com/vKvCb9OTwN [廣告]請繼續往下閱讀... February 18, 2025

此外，準備在2023年9月右肘手術後重返投手丘的大谷，也在現場「致敬」了道奇名將、現任教士顧問的野茂英雄。

他擺出經典的「龍捲風投法」姿勢，從高舉雙手開始，身體大幅度扭轉，完美再現了野茂當年的風采。做出這一動作後，大谷還露出了頑皮的笑容，讓在場的人會心一笑。

這次的「攝影日」不僅展現了道奇陣中日本球員的強大陣容，也讓球迷見證了大谷翔平幽默風趣的一面。隨著春訓的進行，大谷的復出進展備受期待，而與山本、佐佐木的合影也象徵著日本投手在大聯盟舞台上的新時代。