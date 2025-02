大谷翔平致敬野茂英雄秀「龍捲風」投法　與山本、朗希豪華同框

▲道奇3日投,佐佐木朗希、山本由伸、大谷翔平。(圖/道奇X)

記者楊舒帆/綜合報導

道奇隊於19日(台灣時間)在美國亞利桑那州格倫岱爾的春訓基地舉行「攝影日(Photo Day)」,並在球隊官方X帳號上公開了大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希三位日本球星的豪華合影,讓球迷興奮不已。

Shohei doing the Hideo Nomo windup on Photo Day? No notes. pic.twitter.com/vKvCb9OTwN