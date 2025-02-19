運動雲

>

大谷翔平致敬野茂英雄秀「龍捲風」投法　與山本、朗希豪華同框

▲道奇3日投，佐佐木朗希、山本由伸、大谷翔平。（圖／道奇X）

▲道奇3日投，佐佐木朗希、山本由伸、大谷翔平。（圖／道奇X）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊於19日（台灣時間）在美國亞利桑那州格倫岱爾的春訓基地舉行「攝影日（Photo Day）」，並在球隊官方X帳號上公開了大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希三位日本球星的豪華合影，讓球迷興奮不已。

此外，準備在2023年9月右肘手術後重返投手丘的大谷，也在現場「致敬」了道奇名將、現任教士顧問的野茂英雄。

他擺出經典的「龍捲風投法」姿勢，從高舉雙手開始，身體大幅度扭轉，完美再現了野茂當年的風采。做出這一動作後，大谷還露出了頑皮的笑容，讓在場的人會心一笑。

這次的「攝影日」不僅展現了道奇陣中日本球員的強大陣容，也讓球迷見證了大谷翔平幽默風趣的一面。隨著春訓的進行，大谷的復出進展備受期待，而與山本、佐佐木的合影也象徵著日本投手在大聯盟舞台上的新時代。

關鍵字： 大谷翔平山本由伸佐佐木朗希道奇隊日本球星

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

史上首次！小熊宣布今永昇太開幕戰先發　對決山本由伸寫歷史

史上首次！小熊宣布今永昇太開幕戰先發　對決山本由伸寫歷史

西班牙9局猛攻扳平味全龍　李超強壓對手吸睛

西班牙9局猛攻扳平味全龍　李超強壓對手吸睛

潘政琮婉拒「黃金計畫」補助　揭同意書3個不明確之處

潘政琮婉拒「黃金計畫」補助　揭同意書3個不明確之處

NBA準狀元弗拉格締25年全能紀錄　疑有意再留杜克1年引關注

NBA準狀元弗拉格締25年全能紀錄　疑有意再留杜克1年引關注

兄弟莎菈教練韓媒也關注！「台灣不只網羅啦啦隊　更啟用女打教」

兄弟莎菈教練韓媒也關注！「台灣不只網羅啦啦隊　更啟用女打教」

尼加拉瓜戰力分析：2主砲來勢洶洶！巨人新秀受矚　投手有熟面孔

尼加拉瓜戰力分析：2主砲來勢洶洶！巨人新秀受矚　投手有熟面孔

中職今年新制！假日開打時間全面開放由主隊決定

中職今年新制！假日開打時間全面開放由主隊決定

WBC資格賽2／21開戰！愛爾達多視角呈現精采對決 專業陣容助陣

WBC資格賽2／21開戰！愛爾達多視角呈現精采對決 專業陣容助陣

大谷翔平致敬野茂英雄秀「龍捲風」投法　與山本、朗希豪華同框

大谷翔平致敬野茂英雄秀「龍捲風」投法　與山本、朗希豪華同框

大谷翔平第二次牛棚21球　小聯盟捕手曝感想：真的非常緊張

大谷翔平第二次牛棚21球　小聯盟捕手曝感想：真的非常緊張

小薰穩交鄭人碩　「結婚需要衝動」

熱門新聞

史上首次！小熊宣布今永昇太開幕戰先發　對決山本由伸寫歷史

西班牙9局猛攻扳平味全龍　李超強壓對手吸睛

潘政琮婉拒「黃金計畫」補助　揭同意書3個不明確之處

NBA準狀元弗拉格締25年全能紀錄　疑有意再留杜克1年引關注

兄弟莎菈教練韓媒也關注！「台灣不只網羅啦啦隊　更啟用女打教」

尼加拉瓜戰力分析：2主砲來勢洶洶！巨人新秀受矚　投手有熟面孔

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1今永昇太開幕戰先發對決山本由伸

2味全龍遭西班牙9局猛攻追平！

3潘政琮婉拒黃金計畫補助點出3大疑慮

4NBA準狀元弗拉格締25年全能紀錄

5兄弟莎菈教練韓媒也關注！

最新新聞

1全家咖啡「23杯917元」集氣優惠

2西班牙首戰先發出爐！雷法再戰台灣

3最強浪人重返NBA　華克加盟七六人

4李灝宇有望登大聯盟　老虎教頭曝春訓用意

5李灝宇春訓亮眼　刺青刻「毅力」

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366