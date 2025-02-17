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韓國新主帥20日來台情蒐經典賽資格賽　提前警戒潛在對手！

▲▼柳志炫擔任韓國總教練。（圖／截自KBO官方粉絲團）

▲柳志炫擔任韓國總教練。（圖／截自KBO官方粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國棒球代表隊新任總教練柳志炫將於20日啟程前往台灣，親自觀察2026年世界棒球經典賽（WBC）資格賽，這也是他上任後的首項正式行程。

此次資格賽將於21日至25日進行，參賽隊伍包括地主台灣、尼加拉瓜、西班牙及南非，四隊將進行循環賽，最終排名第一的隊伍將直接晉級本賽，而排名第二、三名的球隊則需加賽爭奪晉級資格。

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韓國隊已確定晉級2026年WBC本賽，並被分入C組，同組對手包括日本、澳洲、捷克及資格賽晉級隊伍。C組賽事將於2026年3月5日起在東京巨蛋舉行，若韓國隊能在小組賽排名前二，將前往美國參加8強戰。根據多家韓媒報導，柳志炫表示，此行將親自評估潛在對手的實力，以便為韓國隊的備戰做更充分準備。

韓國隊曾在2009年WBC奪得亞軍，但近年來戰績不佳，分別在2013、2017及2023年WBC皆止步於正賽第一輪。此外，2021年東京奧運未能獲得獎牌，2023年世界棒壘球總會（WBSC）「世界12強」也未能晉級，導致韓國棒球近年在國際賽場上表現不如預期。

儘管如此，韓國隊在亞運賽場上仍保持競爭力，自2010年廣州亞運以來，已連續四屆奪得金牌。對此，柳志炫表示：「亞運金牌證明了年輕球員的潛力，但我們在奧運和WBC等重大國際賽事中未能回應球迷的期待。我將努力讓韓國棒球在國際舞台上重新崛起，爭取更好的成績。」

除了此次前往台灣考察WBC資格賽，柳志炫還計劃於3月前往美國，觀察韓國旅美球員的狀態，並與當地教練團交流，進一步完善球隊陣容與戰術。他強調，距離2026年WBC開幕還有一年時間，韓國隊將從現在開始積極備戰，希望能在比賽中取得佳績，重返世界強隊之列。

關鍵字： 韓國棒球總教練WBC台灣WBC資格賽

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