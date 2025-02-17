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李政厚直言：國家隊不是累積經驗的地方　WBC應提前備戰

▲舊金山巨人李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

▲舊金山巨人李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

目前效力美國職棒大聯盟（MLB）舊金山巨人隊的韓國球星李政厚，近日在亞利桑那春訓期間接受韓媒訪問，談及韓國國家隊的現況，強調代表隊應以實力為標準，而非作為培養新人的平台，並呼籲KBO聯盟應提前準備2026年WBC，以免重蹈連續三屆無法晉級複賽的覆轍。

李政厚曾多次入選韓國國家隊，自2017年亞冠賽（APBC）起，至2018年雅加達亞運、2019年12強賽、2021東京奧運及2023年WBC，始終是韓國隊的重要戰力。他在國際賽事中出賽28場，累積打擊率.330，貢獻3支全壘打及22分打點，展現超群打擊能力。

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然而，韓國隊近年來在WBC表現低迷，自2013年起連續三屆止步小組賽，與日本隊的持續進步形成鮮明對比。李政厚表示，他在美國深刻感受到大聯盟球員對WBC的重視，許多美國球星已經開始為2026年大賽做準備，他希望韓國球界也能有所行動，不僅是選手，KBO更應該擬定長遠計畫。

KBO去年12強主打「世代交替」策略，雖然挖掘了超級新星金倒永，然而，韓國隊最終仍不敵台灣與日本，再度在首輪出局。對於這樣的策略，李政厚在接受《韓聯社》訪問時，表達了自己的看法。他指出：「去年12強賽幾乎是全面換血，但我認為不應該只以年輕球員為主。年輕球員的表現有時候會因氣氛帶動而發揮出色，但當球隊陷入低潮時，沒有資深球員穩住陣腳，年輕選手可能會感受到過大的壓力。」

他強調：「國家隊需要平衡，既要有經驗豐富的前輩，也要有充滿鬥志的年輕球員，這樣的融合才會讓球隊更強。無論是國家隊還是職業球隊，如果只是一味地換掉老將，讓年輕球員填補位置，這對年輕選手本身而言，反而可能成為沉重的負擔。」

最重要的是，代表隊的選拔標準應該以當季表現為依據，而非僅作為累積國際賽經驗的機會。他語氣堅定地表示：「國家隊不是用來累積經驗的地方，而是該年表現最佳的選手，代表韓國出戰國際賽的舞台。如果一名資深球員當年狀態極佳，卻因為『世代交替』的政策而被年輕球員取代，這是不合理的。」

展望2026年WBC，李政厚希望能與金河成（金鶯）與金慧成（道奇）等韓籍大聯盟球員再度並肩作戰。他強調：「只要我能夠入選，守哪個位置、打第幾棒都不是重點，重要的是團隊戰力的提升。」
 

關鍵字： 李政厚韓國國家隊WBCKBO

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