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陳彥廷6局10K完全比賽率羅東高工晉級　畢業目標進台電

▲▼羅東高工陳彥廷6局10K完全比賽，晉級第三階段。（圖／學生棒聯提供）

▲▼羅東高工陳彥廷6局10K完全比賽，晉級第三階段。（圖／學生棒聯提供）

▲▼羅東高工陳彥廷6局10K完全比賽，晉級第三階段。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

在攸關晉級的關鍵一戰，羅東高工左投陳彥廷強勢封鎖對手，6局投出10次三振，締造完全比賽，率隊以7比0提前結束比賽，成功挺進高中木棒聯賽第三階段。

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兩隊在第二階段前均未嘗勝績，此役關乎晉級資格，羅工派出陳彥廷掛帥先發，他一開賽便連飆3次三振，展現壓制力。除第五局外，他局局都有三振，讓秀峰高中打者完全無計可施，全場無人上壘。

羅工打線則在首局便率先得分，攻下2分奠定優勢。五局下，李信謙與林成勳相繼敲出安打，加上對手失誤與保送，再添2分。六局下，楊文瑋、吳柏賢、林成勳與謝宇恩聯手敲出安打，一口氣灌進3分，直接提前終結比賽。

陳彥廷全場僅用57球完成6局投球，未被敲出任何安打，無保送，送出10次三振，18上18下的完美表現展現驚人壓制力。羅工總教練何昱德表示，這場比賽選擇由陳彥廷先發，他首局就連續三振，可能讓對手打線受到震懾。教練團在比賽中也提醒他適當控制用球數，利用對方打擊狀況不佳的優勢，增加變化球的使用。

何昱德進一步透露，陳彥廷升上高三後球速顯著提升，從原本的132公里提升至今日測得的最快138公里。「他有意畢業後挑戰台電，我告訴他球速至少要提升到140公里以上才有更大機會，他現在努力朝這個方向訓練。」

羅工在前兩戰均以1分差惜敗，但今日強勢取勝，成功以分組第三晉級第三階段。何昱德表示，球隊在年假結束後加強濃縮訓練，以適應比賽強度，儘管前兩場失利，但球員一直保持信心，他也不斷鼓勵選手，「我們的打擊是優勢，現在要克服壓力，全力朝8強邁進。」

關鍵字： 棒球學生運動羅東高工比賽晉級

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