前兄弟吳聲武之子吳彥緯生涯首轟　鶯歌工商分組第一晉級

▲▼吳聲武之子吳彥緯生涯首轟，鶯歌分組一闖第三階段。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

鶯歌工商今（16）日迎戰大同高中，開賽就因守備失誤陷入0比3的落後，但打線迅速甦醒，首局便追平，第二局吳彥緯再補上一發超前全壘打，自此鶯歌沒再讓對手超前，最終提前5局以10比3拿下勝利，確定以分組第一晉級高中木棒聯賽第三階段。

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鶯歌在第二階段前兩戰已全勝確保晉級，不過今日對上大同，開局卻連連失誤，讓對手率先得分。大同靠著賴昱軒的二壘安打、觸身球和高飛犧牲打搶下1分，隨後鶯歌投手與游擊手接連失誤，大同再添2分。

不過，鶯歌很快穩住陣腳，首局下半便展開反撲，開路先鋒傅鈞致敲出帶有3分打點的二壘安打，迅速追平戰局。第二局下，吳彥緯敲出左外野陽春全壘打，替鶯歌取得超前領先，隨後傅鈞致、鄧羽翔安打串聯再下一城。到了第四局，鶯歌火力全開，再灌進5分，成功拉開比數，最終提前5局勝出。

賽後，鶯歌總教練王傳家坦言，球員開局有些鬆懈，導致守備失誤讓對手先馳得點，但在提醒專注後，選手迅速找回節奏。他也提到，此役的投手群本就打算以輪番上陣的方式來調整狀態，為後續比賽做好準備。

今日最大亮點之一是吳彥緯，身為球隊第八棒的他，擊出個人生涯首支全壘打，同時也是高中首轟。對此，王傳家直言：「很意外，這是第一次看到他把球打這麼遠。他是守優於攻的捕手，傳接球能力不錯，打擊若能更有信心，未來價值會更高。」

吳彥緯目前高二，高一時便進入木棒組，球隊已設定他為今、明兩年的主戰捕手。談及這支全壘打，他表示：「那球是紅中，只想把球打強，沒想到剛好飛出去。」值得一提的是，他的父親是前兄弟象捕手吳聲武。對於父親的影響，吳彥緯說：「小時候爸爸會給我一些建議，但現在住宿在外，高中之後主要都是聽從教練的指導，這次能擊出全壘打也要感謝爸爸與教練的幫助。」

成功以分組第一晉級第三階段，王傳家笑言：「圓滿了。」他提到，因賽事橫跨農曆新年，球員狀況難免受影響，但還好大家都有維持自主訓練，回歸後很快適應。接下來的關鍵是搶下有利位置，才能在八強戰增加晉級機會。