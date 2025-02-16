大谷翔平飆速151吸千名球迷　羅伯斯露出「爺爺微笑」很幸福

▲道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）觀看大谷翔平練投露出「爺爺微笑」。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊大谷翔平16日（台灣時間）進行左肩手術後首次牛棚投球，投手教練普萊爾（Mark Prior）對他的恢復速度驚嘆不已：「難以置信！他去年11月才動過手術，現在卻投得像沒事一樣！」

大谷在總教練羅伯斯（Dave Roberts）、隊友葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等人的注視下完成18球投球練習，球速最快達151公里。普萊爾表示：「他的狀態很好，沒有受到手術影響，這是個很棒的開始。」

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然而，場上的另一個焦點卻是羅伯斯的表情。他站在大谷身後，雙手交叉，眼神專注，臉上掛著欣慰的笑容，這一幕被球迷形容為「爺爺看孫子的運動會」。網友紛紛留言：「他笑得像最幸福的爺爺！」「真的很可愛！」

美國《USA Today》記者鮑勃·奈騰格爾（Bob Nightengale）在社群媒體X（前推特）上分享現場照片，寫道：「道奇隊春訓基地上午10點就已經湧入超過1009名球迷！」

在大聯盟春訓期間，球迷通常不會特地前往觀看訓練，但大谷的投球卻讓現場擠滿身穿道奇隊服、手持手機錄影的球迷，甚至有球迷開玩笑說：「其實是1010人啦，我剛剛去上廁所了。」