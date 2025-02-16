Kiwoom英雄一軍來台8戰中信兄弟包一半　罕見雙洋砲有看頭

▲Kiwoom英雄對戰中職熱身賽。（圖／截自Kiwoom英雄官方社群）

記者楊舒帆／綜合報導

Kiwoom英雄隊將在台灣高雄春訓期間進行熱身賽自主轉播，本次轉播由HALLS擔任冠名贊助商，並與台灣的棒球專業轉播公司負責合作，預計將提供高品質的轉播內容。而且，罕見雙洋砲配置將考驗中職投手，值得球迷關注。

Kiwoom球隊將於15日結束在美國亞利桑那的第一階段春訓，並於17日移動至台灣高雄，展開第二階段春訓。

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在此期間，球隊將與中華職棒（CPBL）球隊展開8場熱身賽，其中包含對戰冠軍隊中信兄弟4場比賽，另也有對戰樂天桃猿、台鋼雄鷹、味全龍等隊伍。

此外，英雄隊一軍教練洪元基透露，部分二軍球員將獲得晉升機會：「目前我們在台灣訓練的二軍陣容中，計畫選拔約 10 名球員加入一軍，並在熱身賽中獲得上場機會。」

今年 Kiwoom 罕見地選擇了一名洋投、兩名洋砲的洋將陣容，與多數球隊「雙洋投+一名洋打」的傳統配置不同，試圖利用外籍打者來填補李政厚、金慧成赴美後留下的攻擊力空缺。

兩位洋砲普伊格（Yasiel Puig）、皮瑞拉（Jose Pirela）將排在前三棒。普伊格甚至曾在隊內熱身賽扛開路先鋒，洪元基表示：「兩名洋砲都是右打，可以平衡我們過去偏向左打的打線結構。」當被問及普伊格是否會長期擔任開路先鋒時，他笑著說：「所有可能性都會考慮。」