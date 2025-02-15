飽受質疑的體能與態度？35歲哈登「自請」奮戰49分鐘展必勝決心

"I told T Lue don't take me out of the game."



- James Harden after playing 49 minutes in the Clippers OT win ???? pic.twitter.com/z8Qnv5kOs2 — NBA (@NBA) February 14, 2025

記者游郁香／綜合報導

生涯3度奪下得分王的哈登（James Harden），過去曾因體能狀況與懶散態度飽受批評，但他在全明星周前最後一戰，主動要求主帥魯伊（Tyronn Lue）不要把自己換下場，整場鏖戰了49分鐘，繳出32分、10籃板、7助攻、3抄截與2阻攻的全能數據，必勝決心贏得尊重。

快艇昨（14）日歷經延長賽才以120比116險勝爵士，35歲的老將哈登「硬撐」了49分鐘，包含整個下半場與延長賽，他受訪時表示， 這場比賽對快艇來說至關重要，因此他不願休息，「我告訴魯伊，不要把我換下場，這場比賽我們必須贏。我們需要帶著氣勢進入全明星周。」

"I told T Lue don't take me out of the game."



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哈登在比賽關鍵時刻命中多記三分球，幫助快艇完成逆轉，延長賽階段則由鮑威爾（Norman Powell）接管比賽，最終快艇拿下勝利，戰績提升至31勝23敗，穩居西區第6名。

▲快艇哈登前役鏖戰了49分鐘。（圖／路透）

這場勝利對快艇來說意義重大，尤其是考量到這是「背靠背」賽程，且球隊缺少頭號大將雷納德（Kawhi Leonard）。面對不輕鬆的賽程，哈登的奮戰精神讓球隊士氣大振，也讓外界對他的態度與體能狀況有了不同看法。

除了哈登，快艇此戰另一位功臣鮑威爾轟下41分，剛加盟的西蒙斯（Ben Simmons）也表現穩健，貢獻12分、7籃板、6助攻與3抄截。

哈登本季至今場均能貢獻21.3分、8.6助攻、5.7籃板與1.5抄截，場均得分較上季的16.6分有大幅提升，回到了場均20分以上的水準，在雷納德上半季缺席了很長的一段時間之下，這位昔日年度MVP扛起了球隊。

▲快艇哈登（右）主動請主帥不要將自己換下場。（圖／路透）