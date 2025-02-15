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網球傳奇之子挑戰經典賽資格賽！阿加西之子將代表德國出戰

▲▼網球傳奇之子挑戰世界棒球經典賽！阿加西之子Jaden Agassi即將代表德國隊出戰 。（圖／達志影像／美聯社）

▲網球傳奇之子挑戰世界棒球經典賽！阿加西之子Jaden Agassi即將代表德國隊出戰 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

來自網球名門的傑登．阿格西（Jaden Agassi，以下稱傑登），雖然父母是網壇傳奇安德烈·阿加西（Andre Agassi）與葛拉芙（Steffi Graf），但他選擇走上一條完全不同的運動道路——棒球。如今，這位23歲的投手將代表德國隊參加3月2日於美國亞利桑那州圖森舉行的世界棒球經典賽資格賽（WBCQ），迎來生涯的重要挑戰。

雖然「阿格西」這個姓氏在網球界響亮無比，但傑登從小就對棒球情有獨鍾。他自6歲起開始打樂樂棒球，並坦言，「我拿起網球拍的次數不少，但總是很難把球打在界內。我只想把球打得越遠越好，棒球從第一天起就讓我著迷。」

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儘管大學時期的成績並不突出（在南加州大學的四年生涯累積117.2局，防禦率6.20），但他在2023年於加州大學聯賽（California Collegiate League）的聖塔芭芭拉Foresters隊與MLB選秀聯盟（MLB Draft League）的Mahoning Valley Scrappers隊發揮亮眼，逐漸展現投手潛力。

他的速球可達94英里，約151公里，搭配變速球與滑球，在MLB選秀聯盟期間繳出2.96防禦率，每9局能送出9.2次三振，並獲得單週最佳球員榮譽。
雖然傑登出生於美國拉斯維加斯，但他擁有德國血統，母親葛拉芙正是來自德國。他從小就經常前往德國探親，甚至學會了些許德語，如今有機會披上德國國家隊戰袍，他興奮地表示，「這一直是我從小的夢想，我想讓媽媽和德國感到驕傲。」

他的母親在網球單打冠軍上佔優勢，但在打擊方面，他的父親更勝一籌。「在打擊方面，不得不承認我爸爸比較厲害。」傑登笑著說，「他很久以前拍過一支Nike廣告，在芬威球場打擊練習，很有趣。他把打擊當作反手拍來揮，打得很猛。」

▲阿格西(Andre Agassi)(左)、里奧斯(Marcelo Rios)(右)。（圖／達志影像／美聯社）

▲雖然他的母親在網球單打冠軍上佔優，但在打擊方面，他的父親阿格西（Andre Agassi）更勝一籌。。（圖／達志影像／美聯社）

爸爸可能有力量優勢，但在投手丘上，更多影響他的是母親的自信。「我認為我在沉著這方面很像我媽媽，」傑登說，「在場上我一直都很沉著、冷靜和鎮定。我試著保持短暫的記憶。我的心態是下一球才是最重要的。」

傑森的棒球生涯並非一帆風順。高中時，他因手肘韌帶撕裂接受Tommy John手術，錯過了2019年球季，緊接著2020年因COVID疫情影響，賽季直接取消，使他在進入大學前幾乎沒有足夠的比賽經驗。然而，在南加州大學（USC）期間，他努力學習投球技術，從單純的「投球者」轉變為真正的「投手」。

如今，他將帶著這段經歷踏上世界棒球經典賽的舞台，為德國隊爭取晉級資格，這也將是他職業生涯的一大轉捩點。這位來自網球世家的棒球新星，能否在WBC賽場上打出一片天，值得全球球迷關注。

關鍵字： 棒球網球新星德國阿加西WBC資格賽

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