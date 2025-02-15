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NBA版大谷翔平？「金童」唐西奇轉戰洛杉磯　代言收入有望飆升

記者游郁香／綜合報導

「金童」唐西奇（Luka Doncic）遭震撼交易至湖人，因而錯失簽下5年3.45億美元、NBA史上最大合約的機會，不過美國媒體《ClutchPoints》看好他成為NBA版的大谷翔平，在來到全美第2大市場後，代言收入有望跟著飆升，以大谷為例，他的代言收入已從2年前的4000萬美元，到今年預估會突破1億美元。

根據統計，唐西奇因錯失「超級頂薪合約」而損失了1.16億美元，但他的商業價值卻可能因轉戰洛杉磯而迎來爆炸性增長。《ClutchPoints》指出，作為全美第2大市場，洛杉磯不僅帶來更高的媒體曝光率，還有機會讓唐西奇在代言市場上獲得更多機遇，甚至可能成為NBA版大谷翔平。

▲湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

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▲唐西奇來到洛杉磯，代言收入有望飆升。（圖／達志影像／美聯社）

以大谷翔平為例，自他從洛杉磯天使轉投道奇後，僅1年內的代言收入便從4000萬美元翻倍至6500萬美元，甚至有望在2025年突破1億美元。而湖人天王詹姆斯（LeBron James）自2018年加盟湖人後，代言收入也迅速攀升至8500萬美元，成為NBA最賺錢的球員之一。

唐西奇去年在達拉斯的代言收入僅為1500萬美元，遠低於詹姆斯，在NBA球員代言收入排行榜中僅名列第9，但在洛杉磯的市場優勢下，他的商業價值很可能迎來飛躍式成長。

▲▼唐西奇湖人首秀，他是最後一個被介紹進場的湖人球員。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇遭震撼交易到湖人。（圖／達志影像／美聯社）

這筆堪稱NBA史上最震撼交易不僅改變了唐西奇的商業前景，也在NBA高層間掀起廣泛討論。爵士總管贊尼克（Justin Zanik）在接受訪問時坦言，這筆交易等同於湖人「撿到大禮」，並透露其他球隊高層也有類似的看法。

獨行俠在這筆交易中未曾與其他球隊洽談，而是直接與湖人達成協議，甚至放棄更大回報，以確保交易消息不會提前洩露給唐西奇。這一決策讓獨行俠管理層飽受批評，球隊總管哈里森（Nico Harrison）也因此被視為「達拉斯體育史上最不受歡迎的人物之一」。

▲▼大谷翔平第3度登上大聯盟現役百大球星排行榜首位。（圖／翻攝自X／MLB）

▲大谷翔平第3度登上大聯盟現役百大球星排行榜首位。（圖／翻攝自X／MLB）

關鍵字： NBA湖人唐西奇詹姆斯大谷翔平道奇

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