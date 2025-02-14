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一生都奉獻給棒球！張育成泰源國中恩師王國慶病逝 享壽67歲

▲泰源教練王國慶提醒球員。（圖／記者楊舒帆攝）

▲泰源教練王國慶提醒球員。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

泰源國中資深棒球教練王國慶長年培育無數棒壇好手，包括余德龍、王躍霖、王維中以及張進德、張育成兄弟等，都曾接受他的指導。張育成更曾公開表示，自己最感謝的教練就是王國慶。然而，王國慶近年來因蜂窩性組織炎所苦，本週病情惡化，於12日上午病逝，享壽67歲。

在泰源國中校友們的口中，王國慶是大家敬重的「阿ㄅㄧㄤˋ」教練，以嚴格訓練出名，尤其重視學生的品行與態度。他的訓練方式獨特，學生們最難忘的，就是他要求拖輪胎進行特訓，透過高強度的鍛鍊，培養選手的體能與抗壓能力。王國慶的姪兒前職棒好手王詩聰曾說過「好漢坡」印象深刻，現效力富邦悍將的王念好與王國慶有親戚關係，也是一路拉拔他成長。

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曾在大聯盟與國際賽舞台上大放異彩的張育成，過去也曾多次提到自己最感念的恩師就是王國慶。他回憶起國中時期，王國慶不僅要求球技，更堅持學生要學會讀書、做人。

王國慶曾帶著張育成、蘇智傑等在2009年拿下小馬聯盟世界冠軍，最後一次帶隊參加國際賽則是2019年亞洲青少棒，中華隊陣中伍祐城、林詔恩、林盛恩都在職棒發光發熱，且入選經典賽資格賽培訓隊。

▲▼泰源國中教練王國慶（左）與校長呂學興（右）。（圖／記者楊舒帆攝）

▲泰源國中教練王國慶（左）與校長呂學興（右）。（圖／記者楊舒帆攝）

王國慶的妹妹王美代接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，王國慶近年來因蜂窩性組織炎病情惡化，近期住進加護病房治療，但他始終低調，不願向外界透露病況。「他生前不希望學生們擔心，所以沒有對外說自己生病的消息，」王美代說。

甚至在病逝前，王國慶仍掛念著自己的女兒王莉甯，她目前正在菲律賓參加ICTSI菲律賓女子名人賽。為了不影響女兒比賽，他交代家人等到比賽結束後，再對外公布他的死訊。

許多曾受王國慶指導的球員，聽聞噩耗後皆感到相當不捨，紛紛感念他的付出與教誨。王美代表示：「他這一生都奉獻給棒球，從環境低薪的時期堅持到現在，早已把泰源國中當成自己的家，也把球員當成自己的孩子在照顧。」即使學生表現不佳，他從不輕易放棄，而是用激勵的方式幫助他們成長。

王國慶不願讓學生看到自己病懨懨的模樣，因此住院消息鮮少外流，直到離世才讓外界得知他的病情。然而，王美代透露，王國慶在過世前仍心繫球隊，希望能夠回到學校看看學生們。

「他這一生教出這麼多優秀的學生，付出了這麼久，真的很值得了。我相信每一位學生，都讓他感到驕傲。」王美代感性地說。

▲王國慶（左）與姪子王詩聰（右）話家常。（圖／記者楊舒帆攝）

▲王國慶（左）與姪子王詩聰（右）話家常。（圖／記者楊舒帆攝）
 

關鍵字： 王國慶棒球教練泰源國中教練逝世學生成長

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